لعشاق القهوة.. نبأ غير سار والسبب ترامب!

وصعدت العقود الآجلة لحبوب "أرابيكا" في نيويورك، بحلول الساعة 13:51 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.75% وتم تداولها عند 3.5015 دولار للرطل، وفقا لبيانات "ماركت ووتش".وفي وقت سابق من جلسة التداول، ارتفع السعر إلى 3.5535 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى منذ البدء في تتبع البيانات في عام 1972.وخلال نهاية الأسبوع، أمر إدارته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% وتدابير أخرى على الفور على بسبب رفضها قبول طائرتين محملتين بالمهاجرين غير الشرعيين من .وعقب ذلك أعلن أن الرسوم لن تدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي لأن الحكومة الكولومبية وافقت على جميع شروط ترامب، بما في ذلك الموافقة على قبول الرحلات الجوية التي تحمل المهاجرين الذين يتم ترحيلهم.