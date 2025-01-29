ما تأثير هذه الاطعمة على مفعول سريان الادوية ؟

ورغم أن الكثيرين يركزون على التفاعلات الدوائية المحتملة مع الأدوية الأخرى، إلا أن تأثير الطعام يعتبر جانبا غالبا ما يُغفل.وأوضحت لوري بول أن بعض الأطعمة قد تتداخل مع الأدوية بطرق غير متوقعة. على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل الخضروات الورقية الخضراء، مثل البروكلي والسبانخ والخس، مع مميعات الدم مثل "وارفارين"، وهو دواء مضاد للتخثر يستخدم لمنع تجلط الدم. وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن الأطعمة الغنية بفيتامين (ك)، مثل هذه الخضروات، يمكن أن تؤثر على فعالية الدواء. لكنها أوصت بعدم استثناء هذه الأطعمة من النظام الغذائي، بل الحفاظ على تناولها بشكل للحفاظ على استقرار مستوى فيتامين (ك) في الدم.وفيما يتعلق بالستاتينات، وهي أدوية تستخدم لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، أشارت لوري إلى أن عصير غريب فروت قد يزيد من خطر الآثار الجانبية لهذه الأدوية. وإذا كنت تتناول أدوية الستاتينات، ينصح بالتحدث مع الطبيب حول تناول عصير غريب فروت، إذ قد يوصي بتقليله أو تجنبه.ودعت، لوري الى ضرورة تجنب تناول منتجات الألبان بالنسبة لأولئك الذين يتناولون مضادات حيوية معينة، مثل "سيبروفلوكساسين" و"الفلوروكينولونات"، حيث تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن منتجات الألبان يمكن أن تعوق امتصاص هذه الأدوية. وينصح بتناولها قبل ساعة إلى ساعتين على الأقل أو بعد 4 ساعات من تناول منتجات الألبان.وبالنسبة لمرضى السكري، نصحت لوري بتجنب تناول الكحول، حيث يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.وحذرت لوري من الجمع بين الكحول وأدوية تسكين الآلام، مثل "باراسيتامول" و"أيبوبروفين"، حيث يمكن أن يسبب تناول الكحول مع هذه الأدوية تهيجا في المعدة، خاصة إذا كانت الأدوية تحتوي على مضادات للالتهابات غير الستيرويدية.وركزت على أهمية استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل اتخاذ أي قرار بشأن تأثير الطعام على الأدوية لضمان الحصول على النصائح الطبية الصحيحة.