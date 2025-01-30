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كلبه منعه من صعود الطائرة المنكوبة.. قصة أميركي لا تصدق!
منوعات
2025-01-30 | 09:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
707 مشاهدة
يتدخل الحظ أو القدر في الكثير من الأحيان، لاسيما خلال الكوارث، إلا أن ما جرى مع الشاب الأميركي، جون مارافيلا، يكاد لا يصدقه عقل.
فقد كان في طريقه إلى الصعود على متن طائرة الركاب الأميركية التي اصطدمت فجرا بمروحية عسكرية وسقطت في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، في
واشنطن
.
غير أن "حجم" كلبه الذي كان من المرتقب أن يرافقه في رحلته هذه التي لم تتم، منعه من الصعود إلى الطائرة المنكوبة.
إذ أوضح الشاب الحائز على الميدالية البرونزية للناشئين في
الولايات المتحدة
برياضة التزلج على الجليد، أن سلطات المطار في ويتشيتا، كانساس أبلغته لحظة إتمام إجراءات ركوب الطائرة للتوجه على متن رحلة الخطوط الجوية رقم 5342 إلى واشنطن، أنه لا يستطيع اصطحاب كلبه معه بسبب حجمه.
فما كان منه إلا أن عاد أدراجه من حيث أتى، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي"
الروسية
.
لكن الأمر لم يعجبه كثيرا، فمضى يعبر عن امتعاضه بمنشور عبر خاصية الستوري على حسابه في إنستغرام، حيث نشر صورة من داخل مطار ويتشيتا.
كما كتب معلقا "لم يسمح لي بالصعود إلى الطائرة، أخرجوني من كانساس أرجوكم".
إلى ذلك، كشف مارافيلا أن ما لا يقل عن 14 متزلجا على الجليد كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى مدربين وأولياء أمور.
غير أنه رفض ذكر أي أسماء، واصفا الحادث بالمأساة.
وكانت روسيا أعلنت بوقت سابق اليوم أن من بين من كانوا على متن الطائرة المدربين الروسيين فاديم نوموف ويفغينيا شيشكوفا، بطلي العالم السابقين في التزلج على الجليد، بالإضافة إلى إينا فوليانسكايا، وهي متزلجة سابقة أيضا تنافست منذ عقود باسم الاتحاد السوفيتي.
أما سبب تواجد هذا العدد من المتزلجين فيعود إلىفي بطولة
الولايات المتحدة
للتزلج على الجليد، التي أقيمت الأسبوع الماضي في ساحة Intrust Bank بمدينة ويتشيتا.
يذكر أن جون دونيلي رئيس "إطفاء واشنطن" كان أعلن خلال مؤتمر صحافي من مطار ريغان، بوقت سابق اليوم، أنه من غير المرجح وجود ناجين ممن كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة "أميركيان إيرلاين، أو مروحية بلاك هوك العسكرية التي اصطدمت بها.
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