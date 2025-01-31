ما تأثير الاحفاد على عمر الاجداد.. معلومة صادمة!

ووفقًا لدراسة أجراها "مشروع النساء للشيخوخة الصحية" في وشملت 186 جدة، تبين أن الأجداد الذين يعتنون بأحفادهم ليوم واحد في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، كما يتمتعون بقدرة أكبر على تأخير تطور الخرف.ومع ذلك، حذرت الدراسة من أن الرعاية المكثفة للأحفاد لأكثر من خمسة أيام في الأسبوع قد تؤثر سلبًا على الإدراك العقلي. لذلك، في حين أن الرعاية اليومية قد تكون مرهقة، فإن الزيارات الأسبوعية تحقق فوائد واضحة.وفي دراسة أخرى، تبين أن وجود الأحفاد في حياة الأجداد يجعل حياتهم أكثر إشباعًا، ويمنحهم غرضًا جديدًا.كما وجدت الدراسة أن الوقت الذي يقضيه الأجداد مع أحفادهم يقلل من مشكلات النفسية، ويحسن من القدرات العقلية والبدنية، مما يؤدي إلى نوعية الحياة بشكل عام.أما المفاجأة الأكبر فجاءت من دراسة حديثة أجريت هذا العام، حيث كشفت أن الأجداد الذين يهتمون بأحفادهم يعيشون لفترة أطول.وشملت الدراسة 500 شخص تجاوزوا السبعين من العمر، ووجدت أن خطر الوفاة يقل بنسبة 37% لدى الأجداد الذين يقدمون الرعاية مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.لذا، إذا كنت محظوظًا بوجود أجداد أو أحفاد في حياتك، فاعلم أن هذه العلاقة ليست مجرد رابط عائلي دافئ، بل هي مفتاح لتحسين وإطالة العمر لكلا الطرفين.