تحذير خطير للإباء.. حافظوا على ابنائكم من هذا الفخ!

وأشارت في مقابلة مع "فوربس"، إلى أن الشبكات مثل وإنستغرام قد تعطي انطباعًا خاطئًا عن الاتصال؛ ما يؤدي إلى تدهور المهارات الاجتماعية بين الآباء والأبناء.وأضافت: "من الممكن أن تبقيك على قيد الحياة، ولكنها لا تغذيك كما ينبغي"، في إشارة إلى التأثير السلبي لهذه المنصات.وعلى مدار أكثر من 20 عامًا من العمل كاختصاصية نفسية، كتبت كتابًا شهيرًا بعنوان "الكتاب الذي كنت تتمنى أن يكون والداك قد قرآه"، الذي بيع منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة.وأكدت أن أكبر خطأ يرتكبه الآباء هو النظر إلى أطفالهم على أنهم "مهمة" أو "مشروع" يجب تحسينه، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن يكونوا عبئًا يجب حله، بل هم شخص يجب أن يشعروا به".وأوضحت أن الوسائل الحديثة مثل المجموعات في واتساب التي تقارن التطور البدني واللغوي للأطفال جعلت بعض الآباء أكثر تنافسية بشأن الأداء.وأوصت بالابتعاد عن هذه الممارسات، قائلة: "كل طفل يتطور بوتيرته الخاصة، ولا يجب أن يعني تأخر طفل في التحدث أو المشي شيئاً سيئًا".