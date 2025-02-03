أقنعت زوجها ببيع كليته وسرقت المال للهروب مع عشيقها

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تواجه امرأة هندية من ولاية بنغال تهمة خداع زوجها لإجباره على بيع كليته في السوداء لتمويل تعليم ابنتهما وزواجها، ثم سرقة المال والهروب مع عشيقها.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "أوديتي سنترال"، كان الزوج مترددًا في البداية، لكن زوجته أقنعته على مدى عدة أشهر ببيع كليته لضمان مستقبل الأسرة المالي.

وعلى الرغم من أن بيع الأعضاء البشرية غير قانوني في الهند، فقد قضى الرجل عامًا يبحث عن مشترٍ في السوداء، وفي النهاية وجد واحدًا منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وبعد الخضوع للعملية المؤلمة، سلم الرجل المبلغ الذي حصل عليه من بيع كليته، وهو مليون روبية (حوالي 11,500 دولار)، إلى زوجته.

وما كان بالزوجة إلا أن سرقت المال وهربت مع عشيقها الذي كانت قد التقت به عبر فيسبوك، ليتبين أن الحقيقي وراء إصرار الزوجة على بيع الزوج لكليته ليس تأمين مستقبل ابنتهما كما زعمت، بل ترك عائلتها والعيش مع شريكها الجديد.

وبعد اكتشافه أن زوجته سرقت المال وهجرته، تقدم الرجل بشكوى للشرطة التي تمكنت من تتبع المرأة في باراكبور حيث ذهبت لتكون مع عشيقها.

وسافر الزوج مع ابنته البالغة من العمر 10 سنوات وأفراد أسرته إلى باراكبور لملاقاة زوجته، لكنها رفضت فتح الباب وقالت له إنها ستقوم قريبًا بتقديم طلب للطلاق. وأخبرته قائلة: "افعل ما تريد، سأرسل لك خطاب الطلاق".

وأثارت الحادثة انتباه الكثيرين بسبب الأسلوب القاسي الذي لجأت إليه المرأة، حيث تلاعبت بزوجها للحصول على المال، بينما كانت تخطط لبدء حياة جديدة مع رجل آخر.

كما سلطت هذه الحادثة الضوء على الإجراءات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض لحل المشكلات المالية، بالإضافة إلى التأثير العاطفي الكبير الذي تخلفه الخيانة على الأسر المتضررة.