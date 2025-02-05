ثلاثة إعدادات يجب ضبطها فوراً على التلفزيون

نيوز – منوعات

يقوم معظم الناس عندما يشترون جهاز تلفزيون بتوصيله وتسجيل الدخول إلى بعض أفضل البث وينتهون، مع العلم أنه هنالك مجموعة كبيرة من الإعدادات التي يجب تعديلها للحصول على تجربة مشاهدة أفضل.

في المقابل هنالك أيضًا إعدادات يجب تعطيلها على الفور أو إيقاف تشغيلها تمامًا، لأنها تؤثر على جودة الصوت والصورة، وهذه أهم 3 منها:

إيقاف ميزة تنعيم الحركة

ويتفق الخبراء أنه يجب التخلص من ميزة تنعيم الحركة من كل تلفزيون. وبينما تأتي هذه الميزة بعدة تسميات حسب الشركة المصنعة للتلفزيون مثل TrueMotion و Motionflow وAuto Motion Plus، لكن أياً كان ما تسميه هذه الشركات المصنعة، يجب التخلص منه.

فمن الناحية الفنية، يمكن أن تساعد ميزة تنعيم الحركة في جعل اللقطات السريعة تبدو أكثر سلاسة. ومع ذلك، إذا حددت ميزة تنعيم الحركة القصوى، فسوف تتأثر الصورة على الفور وتتحول مشاهدة التلفزيون إلى تجربة بصرية مزعجة.

إلغاء تقليل الضوضاء

افتراضيًا، سيتم تحويل "تقليل الضوضاء" إلى الوضع التلقائي في معظم أجهزة التلفزيون.

وفي حين أن إلغاء الضوضاء يمكن أن يساعد بتحسين الصورة في الأفلام القديمة، فإن ظهور صناعة الأفلام الرقمية يعني أن معظم الأفلام الحديثة تبدو نظيفة للغاية.

وما لم تقم بتعطيل هذه الميزة، فسوف تفقد تفاصيل الصورة الرئيسية في أفلامك المفضلة. كذلك، هناك أيضًا فرصة جيدة لأن تبدو الحركة على الشاشة أكثر ضبابية إذا قمت بتنشيط هذه الميزة أيضًا. لذا، قم بإلغاء هذا الإعداد بشكل دائم.

وقف إعدادات توفير الطاقة

قد لا يكون وقف إعدادات توفير الطاقة جيدًا لفواتير الكهرباء الخاصة بك، لكن عينيك ستشكرك على ذلك. فقد توفر لك الأوضاع الاقتصادية وأجهزة استشعار الضوء المحيط بعض المال، لكنها ستقلل بشكل كبير من تجربة المشاهدة الخاصة بك.

فما الهدف من امتلاك أحد أفضل أجهزة تلفاز OLED ثم محو دقة الصورة العالية من خلال اختيار إعدادات توفير الطاقة؟ وإذا كانت عيناك حساستين، يمكنك خفض إضاءة جهاز التلفزيون في غرفة مظلمة ليلاً من الإعدادات، وليس من خلال تفعيل وضع توفير الطاقة بشكل دائم.