بايدن أنفق 10 ملايين دولار لتحويل الفئران والجرذان جنسيا.. ما القصة؟

جاء ذلك على لسان عضو الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية الجمهورية نانسي ميس.وأضافت ميس: "في العام الماضي، تم إنفاق أكثر من 10 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب على إنشاء قرود وفئران وجرذان متحولة جنسيا.وكانت منح DEI (التنوع والمساواة والشمول) تهدف إلى إجراء تجارب مؤلمة ومميتة على المتحولين جنسيا في الجراحة الغازية والعلاج الهرموني على الحيوانات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد".وتابعت أن "إدارة بايدن وهاريس أنفقت 2.5 مليون دولار على دراسة القدرات الإنجابية للفئران المتحولة جنسيا".بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة السابقة بتمويل الأبحاث حول قابلية مثل هذه الحيوانات لـ "جرعة زائدة من المخدرات" وقدرتها على "الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية".