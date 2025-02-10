تحذير من خطر الإصابة بهذه البكتيريا.. ما علاقة السكتة الدماغية؟

وتبعا مجلة Nature فإن دراسة أجراها علماء من المركز المذكور بينت أن بكتيريا Streptococcus anginosus الموجودة في الفم والأمعاء عند البشر، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.وأشارت المجلة إلى أن العلماء أجروا دراستهم على مجموعتين من الأشخاص: مجموعة تعاني من أمراض السكتة الدماغية، ومجموعة من هذه الأمراض، وتبين أثناء الدراسة أن الأشخاص الذين عانوا من السكتات الدماغية كانت لديهم نسب أعلى من بكتيريا Streptococcus anginosus في أجسامهم، وأن وجود هذه البكتيريا في الأمعاء كان مرتبطا بزيادة احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%.وبنفس الوقت أظهرت نتائج الدراسة أن بعض وجود بعض أنواع البكتيريا في الجسم، مثل Anaerostipes hadrus و Bacteroides plebeius، يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية.وقال شويتشي تونومورا، المؤلف الرئيسي للدراسة:" إذا تم تطوير اختبار سريع للكشف عن مثل هذه البكتيريا في الفم والأمعاء في المستقبل، فقد نتمكن من استخدام هذه المعلومات لتقييم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".