بحثا عن ثروته الضائعة.. بريطاني يريد شراء "مكب للنفايات"!

ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن المعدّن البريطاني هاولز، يريد شراء جزء من مكب للنفايات حيث تم التخلص فيه في وقت سابق عن ثروة من العملات المشفرة.

وفي التفاصيل: بدأ هاولز في التعامل وشراء العملات المشفرة في عام 2009، حيث قام بتخزين مدخراته على محرك أقراص قابل للإزالة. وفي عام 2013، وضع هاولز القرص في حقيبة ألقتها صديقته السابقة عن طريق الخطأ في سلة المهملات. منذ ذلك الحين، لم يستسلم الرجل عن محاولة العثور عليها في مكب النفايات، لأنه مع وصول سعر إلى 93.637 دولارا، يمكن أن تصل قيمة محتويات تلك المحفظة إلى أكثر من 749 مليون دولار. إلا أن مجلس مدينة نيوبورت، الذي يملك مكب النفايات، سبق أن رفض طلب هاولز إجراء أعمال التنقيب تسع على الأقل، على الرغم من أن الرجل عرض إنفاق ربع الأموال من محفظته لصالح . وفي يناير 2025، انحازت أيضا إلى مجلس المدينة، ورفضت البحث وأغلقت القضية.

وكتبت الصحيفة: "خبير كمبيوتر ناضل لمدة عقد من الزمن لاستعادة ثروة بيتكوين بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني، يفكر في شراء موقع مكب النفايات هذا حتى يتمكن من البحث عن الثروة المفقودة بنفسه".



يشار إلى أن الرجل قرر اللجوء إلى الشراء بسبب قرار السلطات إغلاق المكب قريبا من أجل تخصيص إحدى قطع أراضيه لبناء محطة للطاقة الشمسية.