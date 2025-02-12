بحسب توقعات ليلى عبد اللطيف.. ماذا سيحدث عام 2025 الأخيرة؟

نيوز –منوعات

حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول بعض تحت عنوان توقعات 2025 الأخيرة، والتي حملت بعض التوقعات المقلقة.

وخلال الفترة الماضية اسم واحدًا من أشهر الأسماء في عالم التوقعات خصوصا بعد تحقيق مجموعة من تلك التنبؤات.

توقعات 2025 الأخيرة

توقعت أن يشهد العالم انتشار مرض يؤدي إلى إغلاق مطارات بعض خلال العام الحالي 2025.

وأوضحت أن "تلك المحنة لن تصل إلى درجة فيروس كورونا، ولكنه سوف ينتشر أيضًا بصورة كبيرة، وسوف يسفر عن وجود وفيات، وتسبب هذا الأمر في حالة من الذعر بين عدد من النشطاء عبر منصات التواصل.

كما جاء في توقعات الأخيرة التوقع بحدوث حرب عالمية ثالثة كبرى بين مجموعة من الدول، ولكن تلك الحرب لن تبدأ خلال العام الحالي وتوقعت أن تكون مع نهاية العام وبداية العام المقبل 2026.

وجاءت توقعات 2025 الأخيرة للأحداث في سوريا تحمل كثيرًا من التفاؤل عن عودة المهاجرين إلى الأراضي السورية بعد سنوات من الغربة.

وقالت سيدة التوقعات إن "عام 2025 هو عام الحوار بالنسبة لسوريا، وسوف يشهد حوارات ومساعدات من كافة وخصوصا الخليجية".

وأكدت أن "سوريا سوف تنجح في تخطي جميع الصعوبات، وسوف تحمل الفترة المقبلة كثيرًا من المفرحة إلى سوريا وشعبها".

وتوقعت أن "تستضيف سوريا خلال عام 2025 قمة عربية داخل العاصمة السورية دمشق، وسوف يجتمع فيها قادة كل العربية".