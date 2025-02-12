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دراسة تكشف أسباب الحمى مجهولة المنشأ في إفريقيا جنوب الصحراء

منوعات

2025-02-12 | 13:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دراسة تكشف أسباب الحمى مجهولة المنشأ في إفريقيا جنوب الصحراء
57 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
توفر دراسة جديدة قائمة على الملاحظة في المختبر رؤى مفصلة حول أسباب الحمى مجهولة المنشأ (FUO) في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وبالتعاون مع علماء من غينيا وسلوفاكيا، قام باحثون من المركز الألماني لأبحاث العدوى (DZIF) في جامعة شاريتيه برلين، بفحص 550 مريضا من غينيا عانوا من حمى مستمرة خلال تفشي وباء إيبولا الرئيسي في عام 2014، ولكن نتائج فحصهم للإيبولا كانت سلبية.
 
وهدفت الدراسة التي نشرتها مجلة The Journal of Infectious Diseases، إلى استخدام طرق تشخيصية حديثة لفهم أفضل للأمراض المعدية الكامنة.
 
وتعد الحمى عارضا شائعا للعديد من الأمراض، بما في ذلك العدوى والسرطان وأمراض المناعة الذاتية. وعندما يظل سبب الحمى المستمرة غير واضح رغم الفحوصات المكثفة، يُشار إليها باسم "الحمى مجهولة المنشأ". ويبقى ما يقارب نصف حالات الحمى مجهولة المنشأ في جميع أنحاء العالم دون تشخيص.
 
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، غالبا ما يتم الاشتباه بالملاريا وعلاجها دون تأكيد مخبري أو فحوصات إضافية. ومع ذلك، فإن 90 مليون حالة دخول للأطفال إلى المستشفيات سنويا في هذه المنطقة تكون بسبب حمى ناتجة عن عدوى أخرى غير الملاريا، غالبا ما تكون بسبب بكتيريا أو فيروسات متنوعة.
 
وفي الدراسة الجديدة، قام الفريق البحثي بالتحقق بشكل دقيق في تنوع مسببات الأمراض لدى مرضى من غينيا عانوا من حمى مجهولة المنشأ خلال تفشي إيبولا عام 2014. وجمع الباحثون بين البيانات الوبائية والجينية والجزيئية والمصلية والسريرية.
 
وباستخدام اختبارات مصلية وتقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والتسلسل عالي الإنتاجية، تم اكتشاف مسبب مرضي واحد على الأقل في 275 من أصل 550 مريضا. وبالإضافة إلى طفيلي الملاريا المتوقع (Plasmodium)، تم اكتشاف بكتيريا مسببة للأمراض مثل السالمونيلا وسلالات كليبسيلا (بكتيريا معوية) في نحو خُمس المرضى.
 
وأثارت النتائج قلقا بشأن ارتفاع معدل مقاومة المضادات الحيوية، فضلا عن ارتفاع معدل العدوى المشتركة، حيث كان 1 من كل 5 مرضى مصابين بعدوى متعددة في نفس الوقت. وكانت مسببات الأمراض التي تسبب الملاريا وتعفن الدم البكتيري شائعة بشكل خاص، حيث ظهرت معا في 12% من البالغين و12.5% من الأطفال.
 
كما كانت العدوى بالفيروسات عالية الإمراضية شائعة أيضا، حيث تم اكتشاف فيروسات الحمى الصفراء ولاسا وإيبولا باستخدام تقنية RT-PCR في نحو 6% من المرضى. ومن الملاحظ بشكل خاص اكتشاف عدوى بفيروس أورونغو (Orungo)، وهو مسبب مرضي غير معروف جيدا ولا توجد فحوصات قوية لتشخيصه.
 
وباستخدام اختبارات التألق المناعي، حدد الباحثون أيضا أجساما مضادة من نوع IgM ضد عدة فيروسات، بما في ذلك فيروسات حمى الضنك وغرب النيل والحمى النزفية القرمية الكونغو، لدى مرضى كانت نتائج PCR لديهم سلبية.
 
وأوضح البروفيسور يان فيليكس دريكسلر، المؤلف الأخير للدراسة: "في إفريقيا، غالبا ما يتم التعرف على أمراض الحمى مجهولة المنشأ ومعالجتها على أنها ملاريا دون تشخيص إضافي.
 
وفي دراستنا، تمكنا من اكتشاف مسبب مرضي في نحو نصف المرضى الذين يعانون من حمى مجهولة المنشأ، بما في ذلك مسببات الأمراض البكتيرية التي تسبب تعفن الدم، وفيروسات الحمى النزفية بما في ذلك إيبولا، وبشكل متوقع، سلالات مختلفة من طفيلي الملاريا".
 
وتظهر النتائج الحاجة الملحة إلى تعزيز القدرات المخبرية في إفريقيا جنوب الصحراء. حيث يعد الكشف المبكر عن الأسباب المعدية للحمى مجهولة المنشأ أمرا بالغ الأهمية لرعاية المرضى، والاستجابة الفعالة للتفشيات، وتطوير تشخيصات مناسبة للمنطقة.

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