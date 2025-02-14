ميزات جديدة في "تليغرام"

نيوز – منوعات

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" إطلاق تحديث جديد للتطبيق، حمل للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة في التطبيق ميزة البحث عن الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ بات بإمكان المستخدم كتابة أي أو عبارة ليبحث عن ملصق معين، على سبيل المثال عند كتابة عبارة "كلب في الفضاء" ستظهر له جميع الملصقات التي تتعلق بالموضوع، كما أن خاصية البحث تتوفر بـ 29 لغة من بينها اللغة .

ومع التحديث الجديد تحسنت في التطبيق خدمة "مشاهدة الفيديوهات"، إذ باتت الخدمة قادرة على التعرف تلقائيا على اللحظة التي يوقف فيها المستخدم مقطع الفيديو، وفي حال تشغيل المقطع مرة أخرى تعرض الخدمة الفيديو من اللحظة التي تم إيقافه فيها سابقا.

كما بات بإمكان مستخدمي تليغرام إرسال روابط الفيديوهات لتعرض عند مستقبل الفيديو من لحظة معينة، فعندما يقوم المستخدم مثلا بمشاهدة مقطع فيديو ما، ويرغب بإرساله لشخص آخر يقوم بالنقر على أيقونة "مشاركة" في العرض، وبعد ذلك يختار الثانية المطلوبة من المقطع ليبدأ عرض الفيديو منها عن المستقبل.

وأصبح بإمكان مستخدمي "تليغرام" وضع صور كغلاف خارجي لأي فيديو، وإضافة ملصقات أو عبارات على الفيديوهات قبل إرسالها للآخرين أو نشرها على قنواتهم عبر التطبيق.