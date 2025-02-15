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ارتفاع مقلق بمعدلات الاصابة بسرطان الرئة لهذه الفئة

منوعات

2025-02-15 | 11:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارتفاع مقلق بمعدلات الاصابة بسرطان الرئة لهذه الفئة
404 مشاهدة

كشفت أبحاث علمية حديثة عن تزايد مثير للقلق في معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا.

وبحسب ما نقل موقع "ساينس أليرت"، فإن منطقة شرق آسيا سجلت أعلى معدلات للإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين، وهو ما يرجعه الباحثون إلى ارتفاع مستويات التلوث البيئي والعوامل الصحية المرتبطة به.

وأوضح الفريق البحثي أن سرطان الرئة يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عالميًا، مما يجعل من الضروري فهم الأنماط الوبائية المتغيرة لهذا المرض وأسبابه المحتملة.

من خلال تحليل بيانات المرصد العالمي للسرطان "GLOBOCAN" لعام 2022 وسجلات الحالات الممتدة من عام 1988 إلى 2017، توصل الباحثون إلى أن سرطان الغدة الدرقية هو النوع الأكثر انتشارًا من سرطان الرئة عالميًا، حيث يشكل 45.6% من الحالات بين الرجال و59.7% بين النساء.

ورغم أن هذا النوع يمكن أن يكون مرتبطًا بالتدخين، إلا أنه يعد الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا، مما يؤكد وجود عوامل بيئية وصحية أخرى تسهم في انتشاره.

وأظهرت المقارنة مع دراسات سابقة أن معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين في تزايد مستمر، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

وأكد الباحثون ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء، إلى جانب الاستمرار في حملات مكافحة التدخين لمنع المزيد من الإصابات بهذا المرض الخطير.
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سرطان الرئة

غير المدخنين

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