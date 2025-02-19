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هواوي تطلق هاتفها ثلاثي الطي
منوعات
2025-02-19 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
502 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
أطلقت
شركة صناعة
الهواتف الذكية
الصينية
هواوي
هاتفها الفاخر Mate XT، للأسواق العالمية، وهو هاتف قابل للطي بثلاث شاشات، وسيباع بسعر 3662 دولارًا.
كما أعلنت
هواوي
أيضًا عن إطلاق جهاز MatePad Pro اللوحي وسماعات الأذن Free Arc.
أبرز الميزات
يتميز هاتف Mate XT بشاشة OLED مرنة مقاس 10.2 بوصة بدقة 3184 × 2232 بكسل. وعند طيه مرة واحدة، ينخفض حجم الشاشة إلى 7.9 بوصة، ويتقلص إلى 6.4 بوصة عند طيه مرة ثانية.
وتتيح هذه المرونة للمستخدمين اختيار حجم الشاشة الذي يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل. وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مما يضمن التمرير السلس والاستجابة.
وبينما لم تؤكد
هواوي
تفاصيل مجموعة الشرائح للإصدار العالمي، فإن النسخة
الصينية
مدعومة بمعالج Kirin 9010 SoC الخاص بهواوي.
وتم تجهيز Mate XT بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت، مما يجعله مناسبًا لتعدد المهام وتخزين الملفات الكبيرة.
ويعمل الجهاز على واجهة المستخدم EMUI 14.2، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام.
من حيث التصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف الذكي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وفتحة عدسة متغيرة. كما يتضمن كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مع قدرات تكبير رائعة. وللصور الشخصية، تتوفر كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
وتقول
هواوي
إن الهاتف الجديد يتميز بمفصلات فولاذية تعمل بمسار انزلاقي، وهو ما تسميه
هواوي
"هيكلًا معقدًا" يمكنه تحمل عشرات الآلاف من عمليات الفتح والتسكير دون التأثير على تسطح الشاشات، ودون ظهور تجاعيد مكان الطي.
البطارية وخيارات الاتصال
يعمل هاتف Mate XT ببطارية قوية بسعة 5600 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن الاستخدام طويل الأمد. وهو يدعم الشحن السلكي بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، مما يسمح للمستخدمين بإعادة شحن أجهزتهم بسرعة. وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين هم دائمًا في حالة تنقل.
من حيث الاتصال، يقدم Mate XT مجموعة شاملة من الخيارات، بما في ذلك الشبكة الخامسة للإصالات وواي فاي 6 وبلوتوث 5.2 . وتضمن هذه الميزات للمستخدمين البقاء على اتصال والاستمتاع بإنترنت عالي السرعة أينما كانوا.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف تصنيف IPX8 لمقاومة الماء طبقة إضافية من المتانة، مما يجعله مناسبًا لبيئات مختلفة.
كما يعد الأمان أولوية، حيث يوفر مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب وصولاً سريعًا وآمنًا إلى الجهاز.
وسيتوفر الهاتف الجديد في جميع البلدان تقريبًا، مع استثناء أنه لن يكون متاحًا مباشرة من شركات الاتصالات الأمريكية ولن يعمل مع نطاقات الشبكة هناك، بسبب الحظر الأمريكي على منتجات
هواوي
ومخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
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