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كاميرات المنزل.. نصائح الحماية بالظروف الجوية القاسية
منوعات
2025-02-21 | 01:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
253 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
قد تكون درجات
الحرارة
الشتوية قاسية على بعض الأجهزة الذكية، وكذلك الأمر مع درجات
الحرارة
المرتفعة.
لكن لحسن الحظ، إن العديد من أجهزة المنزل الذكي جاهزة لطقس
الشتاء
القارس وحرارة الصيف المرتفعة.
لكن القليل من المعرفة والصيانة يمكن أن تحافظ على كل شيء آمنًا. فإليك بالضبط ما تحتاج إلى معرفته.
وتأتي
كاميرات
الأمان الخارجية مع رمز مفيد لإظهار نوع مقاومة الطقس التي تتمتع بها، والمعروفة باسم تصنيفات IP. وإذا لم يكن للكاميرا تصنيف IP، فهي غير مخصصة للاستخدام في الخارج ولن تصمد في المطر والغبار على الإطلاق.
وتصنيفات IP لها رقمان. الأول هو حماية من الغبار، وهو اعتبار مهم ولكنه ليس مهمًا للطقس مثل الرقم الثاني، وهو تصنيف من 1 إلى 9 لكيفية تعامل الكاميرا مع الماء.
وكلما ارتفع التصنيف، كانت الكاميرا أفضل في اختبار تحمل المزيد من الماء ونفاثات المياه القوية وما إلى ذلك. فابحث عن الكاميرات التي توفر تصنيفات IP عالية لتوفر حماية موثوقة في ظروف الطقس القاسية.
حدود درجة
الحرارة
يجب أن تحتوي أقسام معلومات المنتج أيضًا على حدود درجة
الحرارة
لإظهار ظروف التشغيل الآمنة للكاميرا. على سبيل المثال، تشغيل يتراوح من 0 إلى 40 درجة، وهو نطاق شائع يجب أن يكون جيدًا لمعظم المناخات ولكن قد يواجه صعوبة إذا كانت منطقتك معروفة بشتاء بارد بشكل خاص. قد تتضمن بعض الكاميرات نطاقات رطوبة للمستخدمين الاستوائيين.
مظلات الكاميرات
حتى تصنيف مقاومة الطقس العالي لا يجعل الكاميرات الخارجية لا تقهر.
لذلك لا تزال ترغب في منحها الحماية التي يمكنك توفيرها، وخاصة ضد هطول الأمطار المباشرة. وهذا أكثر أهمية في فصول
الشتاء
الباردة حيث يمكن أن تتجمد الأمطار المتراكمة أو الثلوج على الكاميرا، وكذلك في فصل الصيف حيث أشعة الشمس المباشرة يمكن أن تضر الكاميرات أيضًا.
فعند وضع الكاميرا، اختر مكانًا مريحًا أسفل السقف أو ضعها تحت مظلة بلاستيكية خاصة.
لا توجه
كاميرات
إلى الأعلى
مع الوضع الصحيح، يجب ألا تضطر أبدًا إلى إمالة كاميرا الأمان لأعلى على أي حال، خاصة مع مجالات الرؤية الواسعة الموثوقة اليوم. ولكنّ هناك أسبابا تجعل إمالة الكاميرا للأعلى، وهذا من شأنه أن يضر بها أيضًا، حيث يمكن أن يتجمع المطر على عدسة الكاميرا المائلة لأعلى ويشوهها، مما يؤدي إلى تلطيخ العدسة بمرور الوقت. كما أنها ستترسب الكثير من الأوساخ التي ستجف وتصبح إزالتها صعبة للغاية. للحصول على صورة واضحة وصيانة سهلة، احرص على توجيه الكاميرات للأمام وللأسفل قليلاً إذا أمكن.
احذر الرياح
من المحتمل أن تتعرض جميع أجزاء منزلك للرياح أثناء العاصفة، ولكن الرياح المباشرة والقوية تسبب مشكلتين رئيسيتين. أولاً، يمكنها أن تعرض الكاميرا للكثير من الغبار والحطام، وهو أمر سيئ للغاية للعدسة وليس رائعًا للغلاف أيضًا. ثانيًا، في العواصف الثلجية والأمطار، يمكن للرياح المباشرة أن تعرض الكاميرا للتلف إذا لم تكن محمية. لذا، إذا كنت تعرف أي ممرات أو زوايا عاصفة بشكل خاص حول منزلك، فتجنب وضع
كاميرات
الأمان في تلك الأماكن.
حاوية للكاميرا
يمكنك أيضًا التفكير في حاوية كاملة للكاميرا، تشبه إلى حد ما البيت، ولكن مع نافذة شفافة في المقدمة. تدخل الكاميرا إلى الداخل وتكون آمنة بالكامل. ونظرًا لأن الحاويات تكلف المزيد، فإن إعدادها أمر صعب وتتطلب صيانة أو تنظيفًا متكررًا، لذلك لا نقترحها إلا إذا كانت الظروف قاسية للغاية.
كيبلات محمية ومقاومة للماء
إذا كنت تستخدم
كاميرات
أمان سلكية، فتأكد من أن الكابلات مُصنفة للاستخدام في الهواء الطلق ومثبتة بإحكام. يمكنك عادةً تحديد الكابلات المُصنفة للاستخدام في الهواء الطلق لأنها ستحتوي على غطاء سيليكون إضافي، وهي علامة على أن الكابل جاهز لتحمل بعض الرطوبة. وفي بعض الحالات، قد ترغب أيضًا في تثبيت صندوق توصيلات واقٍ للتعامل مع الأسلاك أو المنفذ الذي تحتاجه الكاميرا، وهو ما يعد عادةً مهمة للكهربائي.
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