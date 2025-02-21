هيمان بيكيلي.. المبتكر الذي حول الصابون إلى سلاح ضد سرطان الجلد

مرّةً جديدة عاد اسم المبتكر والباحث الإثيوبي-الأمريكي، هيمان بيكيلي، البالغ من العمر 15 عامًا إلى الواجهة. وذلك بعد نيله مؤخرًا "زايد للأخوّة الانسانية" لهذا العام.

فمن هو هذا المخترع الشاب؟ وما هي قصّته؟



في الرابع من شباط 2025، تمّ تكريم هيمان بيكيلي، المبتكر والباحث الإثيوبي-الأمريكي البالغ من العمر 15 عامًا، بجائزة "زايد للأخوة الإنسانية" لعام 2025. وهذه الجائزة تُمنح سنويًا للأفراد والمنظمات التي تساهم في تعزيز الأخوة الإنسانية والسلام والتضامن بين المجتمعات. ويُعتبر هيمان شخص يحصل على هذه الجائزة المرموقة، وذلك تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في مجال العامة.

وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه الجائزة ليست الاولى لبيكيلي، ففي السنة الماضية، منحته مجلة "تايم" لقب "طفل العام" وذلك بعد أن نجح في تطوير صابون فعال للوقاية من سرطان الجلد في مراحله المبكرة وعلاجه.

وفي عام 2023، نال بيكيلي لقب "أفضل عالم شاب في أمريكا". كما حصل على منحة قدرها 25 ألف دولار لدعم بحثه.

ويمكن القول بأنّ هيمان قد استلهم فكرته من محيطه، حيث لفت انتباهه العمال تحت أشعة الشمس الحارقة دون أي حماية لبشرتهم. وبعد أن لاحظ الفجوة في تقديم العلاجات لمرضى سرطان الجلد بين البلدان النامية وتلك ذات الموارد الافضل، قرّر أن يُطور هذا الصابون ويعمل على تحسينه ليكون علاجًا متاحًا لجميع مرضى سرطان الجلد.

يتعاون هيمان حاليًا مع باحثين في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة لتطوير هذا الصابون المنقذ للحياة، آملًا أن يكون هذا المنتج متاحًا في الاسواق بحلول عام 2028.