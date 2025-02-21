منها القراءة.. عادات تحافظ على النشاط الذهني لكبار السن

أثبتت الدراسات أن ممارسة الأنشطة الفكرية مثل القراءة، حل الألغاز، وممارسة الذاكرة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الدماغ.وبحسب موقع Arbors Assisted Living، فيما يلي خمس عادات يومية للحفاظ على النشاط لكبار السن:القراءة اليوميةتساعد القراءة في تحفيز الدماغ وتحسين التركيز والذاكرة. سواء كانت كتبًا، مقالات، أو حتى الصحف اليومية، فإن القراءة تبقي العقل نشطًا وتحفز التفكير النقدي.ممارسة التمارين الذهنيةيشمل ذلك حل الألغاز مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو، بالإضافة إلى الذاكرة والتحديات العقلية التي تساعد في تعزيز القدرات المعرفية وتحسين سرعة الاستجابة الذهنية.التواصل الاجتماعيالتفاعل مع العائلة والأصدقاء والانخراط في الأنشطة الجماعية يساعد في تعزيز الصحة النفسية والعقلية. تشير الأبحاث إلى أن كبار السن الذين يحافظون على تواصل اجتماعي نشط أقل عرضة للإصابة بالتدهور المعرفي.ممارسة الرياضة بانتظاميرتبط النشاط البدني بصحة الدماغ، حيث يحسن تدفق الدم إلى المخ ويساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الخرف. تمارين مثل المشي، اليوغا، وتمارين التمدد يمكن أن تحسن الذاكرة والانتباه.اتباع نظام غذائي صحيتلعب التغذية دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الدماغ، حيث تسهم الأطعمة الغنية بأوميغا-3، مثل الأسماك والمكسرات، ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات، في تقوية الذاكرة وتحسين الأداء العقلي.يؤكد الخبراء أن الحفاظ على النشاط الذهني يتطلب تحدي النفس بشكل مستمر، مثل تعلم مهارات جديدة، تجربة أنشطة إبداعية مثل الرسم أو العزف، وحتى تعلم لغة جديدة. هذه الأنشطة تحفز الدماغ وتساعد في تكوين روابط عصبية جديدة تحافظ على مرونة العقل.