"ستاربكس" تعتزم تسريح أكثر من 1000 موظف

نيوز – منوعات

اعلنت شركة "ستاربكس" الشهيرة (شركة مقاهي أمريكية) إنها ستسرح 1100 موظف حول العالم في إطار خطط الرئيس التنفيذي للشركة براين نيكول الرامية إلى تبسيط العمليات التشغيلية وخفض التكاليف.

وقال نيكول في رسالة، إن "التسريحات من شأنها أن تساعد شركة القهوة على أن تصبح أكثر تركيزا".

وأضاف "نعتقد أن هذا التغيير ضروري لتهيئة "ستاربكس" لتحقيق النجاح المستقبلي".

وأفاد في رسالة إلى الموظفين يوم الاثنين بأن الشركة ستبلغ العاملين الذي سيتم تسريحهم يوم الثلاثاء، فضلا عن إلغاء مئات الوظائف الشاغرة.

وكتب الرئيس التنفيذي في ان "هدفنا هي العمل بكفاءة أكبر، وزيادة المساءلة، وتبسيط العمليات التشغيلية وتعزيز التكامل بين الفرق".

وتعهد الرئيس التنفيذي للشركة بإعادة أجواء المقاهي القديمة للشركة إلى المتاجر وتسريع الخدمة وتحسين تجربة الطلب عبر الهاتف المحمول.

وكانت شركة "ستاربكس" تعاني من سلسلة من الانخفاضات في المبيعات ربع السنوية حيث سعى العملاء للحصول على قهوة أرخص أو امتنعوا عن الوقوف في طوابير طويلة.

واعتبارا من ايلول 2024، كان لدى "ستاربكس" 16000 موظف يعملون في دعم الشركات وتطوير المتاجر والتحميص والتصنيع والتخزين والتوزيع ووظائف أخرى.

وأكدت الشركة في السياق أن عمليات التسريح لن تؤثر على عمال التحميص والتصنيع والتخزين والتوزيع.

وتعد عمليات التسريح هذه من بين أكبر جولات التقليص في تاريخ "ستاربكس"، ففي عام 2018 أعلنت الشركة أنها ستسرح 5% من قوتها العاملة العالمية أي ما يعادل نحو 350 موظفا.

الجدير بالذكر أن "ستاربكس" تواجه ضغوطات بسبب تراجع المبيعات نتيجة حملات المقاطعة على خلفية دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.