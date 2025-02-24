خلفية أجهزة آيفون 16 تخفي سرًا.. ما هو؟

نيوز – منوعات

يعتبر كل إطلاق لجهاز "آيفون" جديد حدثًا مميزًا تنظمه شركة "آبل" بعناية فائقة، حيث لا تقتصر الأضواء على الجهاز نفسه فقط، بل تمتد لتشمل التفاصيل الصغيرة التي تعزز تجربة المستخدم.

وفي سلسلة "iPhone 16"، قامت الشركة بإخفاء سر لم يلاحظه معظم الناس، وهذا السر يختلف وفقًا للطراز الذي يتم شراؤه، في سلسلة تضم خمسة إصدارات رئيسة.

ما السر المخفي في خلفية "آيفون 16"؟

وتم الكشف عن هذا السر بواسطة حساب "Private Talky" على منصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث أشار في تحليله إلى أن خلفيات شاشة أجهزة "iPhone 16" و "iPhone 16 Pro" تعكس تصميم وحدة الكاميرا في كل طراز.

16e

تتسم خلفية شاشة جهاز "iPhone 16e"، النموذج الأساس، بدائرة واحدة، في إشارة إلى الكاميرا الخلفية الوحيدة التي يملكها هذا الطراز.

في طرازات 16 و 16 Plus، تظهر خلفية الشاشة دائرتين متوازيتين رأسيًّا؛ ما يعكس التصميم الجديد لوحدة الكاميرا الخلفية في هذه الأجهزة.

تتميز خلفية الشاشة في هذه الإصدارات 16 Pro و 16 Pro Max بثلاث دوائر متشابكة، وهو ما يعكس إعداد الكاميرا الثلاثية الذي يميز هذه الطرازات. ورغم أن ترتيب الدوائر لا يتطابق تمامًا مع هيكل وحدة الكاميرا، فإن المفهوم العام يظل موجودًا، ويتم تعديله ليظهر بشكل جمالي بديع.

ورغم أن هذه التفاصيل قد تبدو بسيطة أو زخرفية، فإنها تشكل إشارة ذكية ومبتكرة تعزز الهوية البصرية الخاصة بكل طراز. ومن المثير للدهشة أن الرابط بين خلفيات الشاشة وتصميم الكاميرا لم يكن واضحًا للكثيرين رغم كونه مرجعًا واضحًا.

إشارة قوية تعزز الهوية البصرية للمنتج

لا تُعد هذه المرة الأولى التي تُدخل فيها "آبل" هذا النوع من الإشارات البصرية في تصميم منتجاتها، لكن العلاقة بين خلفيات الشاشة وتصميم الأجهزة لم تكن بهذا الوضوح من قبل في سلسلة هواتف "آيفون".

وسبق أن استخدمت الشركة هذا الأسلوب في بعض منتجاتها الأخرى مثل "MacBooks" و "iPads"، لكن لم يتم تبنيه بهذه الطريقة المتميزة على هواتف "آيفون".

الاستراتيجية وراء هذه الأسرار التي تخفيها شركة "آبل"

هذه الأنواع من التفاصيل الدقيقة ليست عرضية أو عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية تصميم شاملة تهدف إلى بناء هوية بصرية قوية تُميز جميع منتجات "آبل". فمن المعروف أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بكل عنصر من عناصر المنتج، مهما كان صغيرًا، لأن كل تفصيل يلعب دورًا أساسيًّا في تحسين تجربة المستخدم.

على سبيل المثال، في جهاز "iPad Pro"، تتضمن الخلفية كلمة "Pro" كجزء من تصميمها، بينما على جهاز "MacBook Air"، تأتي الخلفية لتعكس كلمة "Air"؛ ما يُعد توقيعًا تصميميًّا يبرز اهتمام الشركة بأدق التفاصيل.

خلفيات الشاشة: أكثر من مجرد تفاصيل جمالية

لا تقتصر الخلفيات المخصصة على تقديم لمسة جمالية فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الارتباط بين الأجهزة ونظام التشغيل. في حالة هواتف "iPhone 16"، فإن هذه الإشارة إلى الكاميرات في خلفيات الشاشة تُبرز دور النظام البصري كإحدى أبرز الميزات المميزة لسلسلة "آيفون 16"؛ ما يعزز الرسالة التي تروج لها "آبل" حول أهمية تطور الكاميرات في هواتفها.