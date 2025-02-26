هل أنت من كارهي سماع الرسائل الصوتية؟ واتساب وجد لك الحل!

في تحديث جديد لتطبيق واتساب، أطلقت الشركة ميزة مبتكرة تسهل على المستخدمين رسائل الصوت بدلاً من الاستماع إليها. هذه الميزة، التي تحمل اسم "التحويل إلى نص" أو "Transcribe"، توفر طريقة أكثر مرونة للوصول إلى الرسائل الصوتية في مواقف متعددة.



ما هي الميزة الجديدة؟

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تحويل رسائل الصوت إلى نص بسهولة، مما يجعل من السهل فهم محتوى الرسائل دون الحاجة للاستماع إليها. سواء كنت في مكان هادئ أو في بيئة صاخبة، يمكنك ببساطة الضغط مع الاستمرار على الصوتية ثم اختيار خيار "التحويل إلى نص". ستظهر لك الصوتية مكتوبة بالكامل في محادثتك.

فوائد هذه الميزة

في الأماكن التي يكون فيها الصوت غير واضح أو في بيئة مكتظة بالضوضاء، يمكن للمستخدمين الآن الرسائل بدلاً من الحاجة للاستماع إليها.

كما في بعض الأحيان، قد لا يكون من المناسب الاستماع إلى رسائل الصوت، خاصة في الأماكن العامة أو أثناء الاجتماعات. باستخدام ميزة "التحويل إلى نص"، يمكن للمستخدمين الرسائل بأريحية دون الكشف عن محتوى للآخرين.

ليس جميع الأشخاص يمكنهم الاستماع إلى الرسائل الصوتية بسبب ظروف معينة مثل صعوبة السمع أو عدم القدرة على سماع الصوت بشكل جيد. توفر هذه الميزة بديلاً مناسبًا لهؤلاء المستخدمين.



كيف تستخدم الميزة؟

كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة قصيرة على الصوتية داخل المحادثة ثم اختيار خيار "التحويل إلى نص" أو "Transcribe". سيتولى التطبيق تحويل محتوى الصوتية إلى نص مكتوب على الفور، مما يوفر لك طريقة أكثر فعالية للوصول إلى المعلومات.



تعتبر ميزة "التحويل إلى نص" في واتساب خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدم وتوفير مزيد من الخيارات للتفاعل مع الرسائل الصوتية. إنها ميزة مفيدة للجميع، خاصة لأولئك الذين يفضلون القراءة على الاستماع أو الذين يحتاجون إلى تفاعلات أكثر مرونة مع تطبيقات المراسلة.



