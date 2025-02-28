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توفر لك الأموال.. ميزات قد لا تعرفها في خرائط غوغل
منوعات
2025-02-28 | 02:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
391 شوهد
السومرية
نيوز – منوعات
في عالمنا اليوم، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وخرائط غوغل تعد واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في مساعدة السائقين والمستخدمين على التنقل بسهولة وراحة.
ويمكن أن تساعد الحيل غير المعروفة في خرائط غوغل السائقين على توفير المال الذي يُصرف على البنزين. وهذه النصائح يمكن أن تغير الطريقة التي تستخدم بها خرائط غوغل إلى الأبد.
لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام الشاقة للخرائط الورقية التي كنت بحاجة إلى فك رموزها بشكل صعب في أثناء رحلة طويلة بالسيارة، حيث توفر لنا خرائط غوغل الآن وسيلة سريعة وبسيطة وموثوقة للانتقال من نقطة إلى أخرى، بغض النظر عن المسافة.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه خرائط غوغل واحدة من أكثر التطبيقات استخدامًا وأكثرها إفادة على أي هاتف ذكي، هناك احتمال كبير بأنك لا تستخدمها بكامل إمكاناتها.
ميزة توفير الوقود
جميعنا يعرف أن كل ما عليك فعله في خرائط غوغل هو إدخال وجهتك الأولى والنهائية، وستحصل على المسار وحتى على مقياس زمني تقريبي للمدة التي ستستغرقها الرحلة إذا كنت بحاجة إلى إخبار أي شخص بموعد وصولك إلى هناك.
ولكن ماذا لو عرفت أن هناك بعض الميزات الرئيسية المخفية داخل خرائط غوغل والتي يمكن أن تساعد في تحسين كل رحلة تقوم بها، وهي على بعد بضعة أزرار على الأكثر؟
فخرائط غوغل مليئة بالحيل الرائعة التي ستغير الطريقة التي تستخدم بها التطبيق، وأكثرها قيمة من منظور نقدي هو مؤشر توفير الوقود.
ومع ارتفاع أسعار الغاز والمخاوف الأوسع نطاقًا بشأن بصمتك الكربونية، من الطبيعي أن تتساءل عما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لتقليل كمية الوقود المستخدمة في الرحلة. في هذا السياق قد تعتقد أن أسرع وأقصر طريق هو الطريق الصحيح الموفر للوقود، ولكنك ستصاب بالصدمة عندما تجد أن هذا ليس هو الحال دائمًا.
للاستفادة من هذه الميزة، ستحتاج إلى البحث عن طرق بديلة فيها رمز "ورقة خضراء" بجوار الوقت المقدر، لأن هذه هي طريقة غوغل لإخبارك أنها وجدت المسار الأكثر كفاءة بالنسبة لك من منظور الوقود.
ويتم حساب هذه المسارات مع الأخذ في الاعتبار عدد التلال وكمية حركة المرور ومدى ثبات سرعتك، وهي كلها عوامل يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك الوقود وتوفير المال بمرور الوقت، خاصة للمسافات الأطول.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنك ستحتاج إلى التأكد من تشغيل هذه الميزة في الإعدادات، والتي يمكن العثور عليها من خلال التوجه إلى ملفك الشخصي، وفتح "الإعدادات"، وتحديد "إعدادات التنقل"، ثم "خيارات المسار"، وأخيرًا العثور على خيار "تفضيل الطرق الموفرة للوقود".
خرائط دون اتصال
إن أحد أكبر المخاوف التي يمكن أن تنتاب أي سائق هو أن يعلق في مكان ما دون إشارة إنترنت، وبالتالي دون خريطة.
ومع ذلك، قدمت غوغل أيضًا وسيلة لتجنب هذا السيناريو الكابوسي. فيمكنك الآن تنزيل خرائط كاملة لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت، والاحتمالات لا حصر لها تقريبًا.
ما عليك سوى التوجه إلى ملفك الشخصي على خرائط غوغل، وتحديد "خرائط دون اتصال بالإنترنت"، ثم اختيار "تحديد خريطتك الخاصة".
وسيتم تكليفك بعد ذلك باختيار ما تريد تنزيله للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، وقد يكون العالم بأسره إذا كان لديك مساحة كافية على هاتفك.
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