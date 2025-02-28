بعد 21 عامًا على إطلاقه.. مايكروسوفت تغلق اشهر تطبيق لديها

وحظي تطبيق "سكايب" بشهرة واسعة في الأول من الحادي والعشرين، بفضل خاصية الاتصال دون الحاجة لخدمات الجوال التقليدية مدفوعة الثمن، لكنه تعثر بشكل كبير مع تطور الجوالات الذكية ولم يشهد انتعاشًا في الاستخدام خلال الوباء بعكس التطبيقات الأخرى.وقال "جيف تيبر"، رئيس تطبيقات ومنصات "مايكروسوفت 365"، في مقابلة مع "سي إن بي سي": "تعلمنا الكثير من ’سكايب‘ على مر السنين، حيث طورنا الفرق على مدار السنوات السبع إلى الثماني الماضية".وأضاف: "لكننا شعرنا أن الوقت حان الآن لتكون أعمالنا أبسط للسوق ولقاعدة عملائنا، ويمكننا تقديم المزيد من الابتكار بشكل أسرع بمجرد التركيز على تيمز".وخلال الأيام القليلة القادمة، ستسمح "مايكروسوفت" للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى "تيمز" باستخدام بيانات حساباتهم الخاصة بـ "سكايب"، مع نقل جهات الاتصال والمحادثات إلى "تيمز".وذكر "تيبر": "هذه لحظة كبيرة جدًا بالنسبة لنا، ونحن ممتنون للغاية في كثير من النواحي، لقد كان ’سكايب‘ رائدًا في مكالمات الصوت والفيديو على الويب للعديد من الأشخاص".في عام 2003، أطلق "جانوس فريس" و"نيكلاس زينستروم"، برنامج "سكايب" في إستونيا، حيث كان في البداية أداة تتيح الاتصال بين المستخدمين مجانًا عبر الإنترنت.وبحلول عام 2004، كان عدد المستخدمين المسجلين 11 مليونًا، واشترت "إيباي" التطبيق عام 2005 مقابل 2.6 مليار دولار، عندما قفز عدد المستخدمين إلى 54 مليونًا.وبحلول عام 2008، صعد عدد المستخدمين إلى أكثر من 400 مليون، ثم استحوذت "مايكروسوفت" على "سكايب" في عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، وحصلت "إيباي" على أكثر من ملياري دولار.