رسالة تتسبب باحتجاز رئيس شركة بتركيا.. "لا نحتفل برمضان"!

وأفادت وكالة اليوم الأحد بأن "هذه كانت رداً على رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إرغون غولر، الرئيس التنفيذي لشركة "فيستيل إلكترونيك" التابعة لمجموعة "زورلو"، إلى العاملين في الشركة لتهنئتهم بمناسبة بداية شهر رمضان".وبدأت في إسطنبول هذا الأمر، بعد أن انتشرت صور لرسائل البريد الإلكتروني للرئيسين التنفيذيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت النيابة كوكسال بمنع الموظفين من "ممارسة حرية الاعتقاد والفكر والرأي" خلال شهر رمضان.