4 ميزات في "آيفون 16" لم تخبرك عنها أبل.. تعرَّف عليها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عريس تحت الطلب
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ظريف يستقيل من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518118-638765237154661560.jpg
4 ميزات في "آيفون 16" لم تخبرك عنها أبل.. تعرَّف عليها
منوعات
2025-03-02 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
268 شوهد
السومرية
نيوز – منوعات
قوبل آيفون 16 بردود فعل متباينة عبر الإنترنت، فبينما أحبه بعض الناس، شعر آخرون بخيبة أمل بسبب عدم وجود اختلاف عن الأجهزة السابقة.
لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء جديد، فهنالك الكثير من التحديثات التي حصل عليها آيفون 16، من بينها زر إجراء قابل للتخصيص، بالإضافة إلى تفاصيل
أصغر
يقول عشاق آيفون إنهم كانوا انتظرونها 17 عاماً.
ومع ذلك، عندما تلقي نظرة فاحصة، تجد أن هناك 4 ميزات خفية ستغير قواعد اللعبة.
سرعة "الواي فاي"
لا يوجد شيء أسوأ من بطء "الواي فاي"، لكن، هنالك معياراً جديداً يُعرف باسم "واي فاي 7"، وهو أسرع بخمس
مرات
من الجيل الحالي من الإنترنت اللاسلكي.
وفي الأساس، تتمكن الأجهزة التي تدعم "واي فاي 7" من نقل المزيد من البيانات في وقت أقل.
وفيما لم يتبنَ الكثير من الأجهزة "واي فاي7" حتى الآن، مع ذلك، تم تجهيز جميع أجهزة آيفون 16 الأربعة الجديدة للتعامل مع معيار
واي فاي
الجديد.
زر الإيقاف المؤقت
هذا شيء كان مستخدمو آيفون يبحثون عنه لفترة من الوقت، في حين أن مستخدمي أندرويد لديهم هذه الميزة لسنوات.
ويسمح هذا للمستخدمين بتسجيل عدة لقطات فيديو في مقطع واحد، بدلاً من إيقاف وتشغيل مقطع فيديو جديد في كل مرة، لتحصل في النهاية على عدة مقاطع منفصلة.
شاشة أقوى
يأتي "آيفون 16" مع إصدار جديد من "Ceramic Shield"، وهو مزيج من مادة الزجاج والسيراميك. وفقاً لشركة أبل، فإن هذا أقوى بنسبة 50 % من الحماية الموجودة في الأجيال السابقة.
ليس هذا فحسب، بل إنه أقوى مرتين من الزجاج الموجود في أي هاتف ذكي آخر. لكن على الرغم من ذلك، قد ترغب بشراء حافظة هاتف وواقي شاشة.
سرعة الشحن اللاسلكي
عززت أبل سرعة شواحن "MagSafe" اللاسلكية حتى تتمكن طرازات آيفون من الشحن بما يصل إلى 25 وات، أي أسرع بـ 10 وات من معيار الشحن اللاسلكي Qi2 القياسي.
ومع ذلك، سيتعين عليك شراء الإصدار الجديد من الشواحن للاستفادة من هذه الامتيازات.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
واتساب يختبر ميزة محادثات جديدة.. تعرف عليها
03:41 | 2025-02-05
ميزة جديدة في واتساب.. تعرف عليها
09:26 | 2025-01-05
خلفية أجهزة آيفون 16 تخفي سرًا.. ما هو؟
13:08 | 2025-02-24
أبل تحسّن "تسجيل الشاشة" في آيفون
05:45 | 2025-01-25
ايفون
ميزات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل عن العملة الجديدة المقرر ان يصدرها العراق
اقتصاد
39.08%
06:58 | 2025-03-01
تفاصيل عن العملة الجديدة المقرر ان يصدرها العراق
06:58 | 2025-03-01
قرار حكومي بشأن مسلسل "معاوية"
محليات
21.43%
06:56 | 2025-03-01
قرار حكومي بشأن مسلسل "معاوية"
06:56 | 2025-03-01
بالصور.. قوة أمنية تقرر ترك الواجب العسكري وتقديم الاستقالة
محليات
20.34%
03:31 | 2025-03-01
بالصور.. قوة أمنية تقرر ترك الواجب العسكري وتقديم الاستقالة
03:31 | 2025-03-01
ما هو موقف كاساس من أزمة مباراة العراق وفلسطين؟
رياضة
19.15%
06:16 | 2025-03-01
ما هو موقف كاساس من أزمة مباراة العراق وفلسطين؟
06:16 | 2025-03-01
المزيد
أحدث الحلقات
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
من شارع الصدرية "افتر اني.. انام أني.. منو اني"؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
بال 90
من شارع الصدرية "افتر اني.. انام أني.. منو اني"؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
زار رمضان
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
زار رمضان
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
الله بالخير
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
الله بالخير
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
حكاية لونا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-02
حكاية لونا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-02
سوشيل رمضان
حلقة ٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-02
سوشيل رمضان
حلقة ٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-02
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 2-3-2025 | رمضان نون
07:00 | 2025-03-02
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 2-3-2025 | رمضان نون
07:00 | 2025-03-02
طل الصباح
مني دراما - حلو او مر؟ 2-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-02
طل الصباح
مني دراما - حلو او مر؟ 2-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-02
الأكثر مشاهدة
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
من شارع الصدرية "افتر اني.. انام أني.. منو اني"؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
بال 90
من شارع الصدرية "افتر اني.. انام أني.. منو اني"؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
زار رمضان
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
زار رمضان
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
الله بالخير
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
الله بالخير
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
حكاية لونا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-02
حكاية لونا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-02
سوشيل رمضان
حلقة ٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-02
سوشيل رمضان
حلقة ٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-02
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 2-3-2025 | رمضان نون
07:00 | 2025-03-02
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 2-3-2025 | رمضان نون
07:00 | 2025-03-02
طل الصباح
مني دراما - حلو او مر؟ 2-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-02
طل الصباح
مني دراما - حلو او مر؟ 2-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-02
اخترنا لك
حافظ على "آيفون".. قد يباع بآلاف الدولارات مستقبلاً
11:32 | 2025-03-02
تعديل صغير يجعل هواتف أندرويد أسرع بكثير.. كيف تستفيد منه؟
09:19 | 2025-03-02
رسالة تتسبب باحتجاز رئيس شركة بتركيا.. "لا نحتفل برمضان"!
07:56 | 2025-03-02
باحترافية عالية.. مصور يلتقط صورة للتاريخ
10:47 | 2025-03-01
لمنع الجوع.. خيارات غذائية خلال فترة الصيام
06:24 | 2025-03-01
إيلون ماسك يستقبل طفله الـ 14 (صور)
06:15 | 2025-03-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.