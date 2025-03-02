4 ميزات في "آيفون 16" لم تخبرك عنها أبل.. تعرَّف عليها

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قوبل آيفون 16 بردود فعل متباينة عبر الإنترنت، فبينما أحبه بعض الناس، شعر آخرون بخيبة أمل بسبب عدم وجود اختلاف عن الأجهزة السابقة.

لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء جديد، فهنالك الكثير من التحديثات التي حصل عليها آيفون 16، من بينها زر إجراء قابل للتخصيص، بالإضافة إلى تفاصيل يقول عشاق آيفون إنهم كانوا انتظرونها 17 عاماً.

ومع ذلك، عندما تلقي نظرة فاحصة، تجد أن هناك 4 ميزات خفية ستغير قواعد اللعبة.

سرعة "الواي فاي"

لا يوجد شيء أسوأ من بطء "الواي فاي"، لكن، هنالك معياراً جديداً يُعرف باسم "واي فاي 7"، وهو أسرع بخمس من الجيل الحالي من الإنترنت اللاسلكي.

وفي الأساس، تتمكن الأجهزة التي تدعم "واي فاي 7" من نقل المزيد من البيانات في وقت أقل.

وفيما لم يتبنَ الكثير من الأجهزة "واي فاي7" حتى الآن، مع ذلك، تم تجهيز جميع أجهزة آيفون 16 الأربعة الجديدة للتعامل مع معيار الجديد.

زر الإيقاف المؤقت

هذا شيء كان مستخدمو آيفون يبحثون عنه لفترة من الوقت، في حين أن مستخدمي أندرويد لديهم هذه الميزة لسنوات.

ويسمح هذا للمستخدمين بتسجيل عدة لقطات فيديو في مقطع واحد، بدلاً من إيقاف وتشغيل مقطع فيديو جديد في كل مرة، لتحصل في النهاية على عدة مقاطع منفصلة.

شاشة أقوى

يأتي "آيفون 16" مع إصدار جديد من "Ceramic Shield"، وهو مزيج من مادة الزجاج والسيراميك. وفقاً لشركة أبل، فإن هذا أقوى بنسبة 50 % من الحماية الموجودة في الأجيال السابقة.

ليس هذا فحسب، بل إنه أقوى مرتين من الزجاج الموجود في أي هاتف ذكي آخر. لكن على الرغم من ذلك، قد ترغب بشراء حافظة هاتف وواقي شاشة.

سرعة الشحن اللاسلكي

عززت أبل سرعة شواحن "MagSafe" اللاسلكية حتى تتمكن طرازات آيفون من الشحن بما يصل إلى 25 وات، أي أسرع بـ 10 وات من معيار الشحن اللاسلكي Qi2 القياسي.

ومع ذلك، سيتعين عليك شراء الإصدار الجديد من الشواحن للاستفادة من هذه الامتيازات.