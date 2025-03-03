احمي نفسك من 9 أشياء لا تخزنها في هاتفك

نيوز – منوعات

تشكل المعلومات الحساسة التي نخزنها على الهواتف الذكية قيمة عالية للمتسللين، وتحتاج إلى حماية خاصة آمنه لمنع استخدامها من قبل في حالة تسريبها أو الوصول إليها.

وتعتبر هواتفنا الذكية بمثابة رابط بيننا وبين العالم الخارجي، ووسيلة الدفع لدينا، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، فإن تخزين أنواع معينة من المعلومات على هاتفك قد يجعلك عرضة للهجمات الإلكترونية والاحتيال وسرقة الهوية. وإليك عشرة أشياء يجب عليك إزالتها من هاتفك.

قائمة المرور

وفي حال تعرض هاتفك للاختراق، فقد توفر قائمة المرور الرئيسة للمتسللين إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك.

بدلاً من ذلك، استخدم مدير مرور آمنًا للحفاظ عليها آمنة خلف تطبيق مشفر.

عنوان منزلك

قم بإزالة أي ملفات تُظهر عنوان منزلك، بما في ذلك وكشوف الحسابات المصرفية لمنع الاستخدام الخبيث من قبل المجرمين الذين قد يهددونك أو يضايقونك في مكان معيشتك.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتعطيل خدمات تحديد الموقع في هاتفك، حيث تنشر العديد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية موقعك الحالي عندما تشارك المنشورات وما إلى ذلك.

أرقام الاتصال الخاصة

إذا كان من السهل على سارقي هويتك التعرف على أقرب شخص إليك في جهات الاتصال الخاصة بك، فسوف يعرفون من يستهدفون على الفور.

ويمكنهم انتحال شخصيتك عن طريق إرسال رسائل إلى أقاربك يطلبون فيها المال.

فبدلاً من وضع علامات مثل أمي أو أبي أو وضع رمز تعبيري على شكل قلب، استخدم أسماءهم الأولى والأخيرة لإبقائهم سريين.

الهوية الشخصية

قد يتمكن المتسللون من استخدام صور النسخ الرقمية المخزنة على البطاقة الشخصية الحكومية على الهاتف واستخدامها لأغراض احتيالية.

واعتمادًا على المعلومات المكشوفة، يمكن للمجرمين استخدامها لسرقة إقراراتك الضريبية، أو الحصول على قروض باسمك.

حسابات التواصل الاجتماعية

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، فيمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك الدخول إليها.

لذلك؛ قم دائمًا بتسجيل الخروج من تطبيقات التواصل الاجتماعي على هاتفك أو تأمينها بكلمات مرور على أندرويد، أو Face ID على أجهزة آيفون.

أرقام الحسابات المصرفية

لا تخزن أرقام الحسابات المصرفية وأرقام التعريف الشخصية على هاتفك أبدًا، خاصة إذا كنت تستخدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ فسرقة هذه الرموز تخلق بوابة إلى أموالك.

بدلًا من ذلك استخدم طريقة آمنة لتذكرها مثل مدير المرور.

صور ومقاطع فيديو خاصة

احتفظ بأي صور أو مقاطع فيديو شخصية حساسة في مجلدات محمية بكلمة مرور أو الأفضل من ذلك، بعيدًا عن هاتفك تمامًا.

فترك هذه العناصر غير مؤمنة في معرض الصور الخاص بك يعرضك لخطر الابتزاز، حيث قد يبتزك الجناة للحصول على صور صريحة إضافية أو أموال.

الرسائل السرية

لا يدرك العديد من الأشخاص البيانات الحساسة الموجودة في رسائلهم. ويمكن للمجرمين تجميع المعلومات من تطبيقات المراسلة الفورية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتنفيذ هجمات احتيالية. لذلك قم بتنظيم صندوق الوارد الخاص بك وتطهيره بانتظام من الرسائل التي تحتوي على معلومات حساسة لمنع حدوث خروقات أمنية محتملة.

المستندات الحساسة

يقوم العديد من الأشخاص بحفظ المستندات التي تحتوي على معلومات تعريف شخصية حساسة على أجهزتهم بلا مبالاة. تخيل مقدار الضرر الذي يمكن أن يلحقه سارقو الهوية بهذه المعلومات. لذلك تجنب تخزين المستندات التي تحتوي على معلومات تعريف شخصية حساسة مثل النماذج الضريبية والسجلات الطبية. أيضًا، احذف الملفات بشكل دائم عندما لا تكون هناك حاجة إليها.