أفضل 10 سيارات SUV متوسطة الحجم حصلت على أعلى تقييمات السلامة

عند البحث عن سيارة SUV متوسطة الحجم، لا يقتصر الأمر على الأداء والتصميم فحسب، بل تُعد معايير عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار. ومع تزايد الابتكارات التكنولوجية، باتت شركات السيارات تتنافس لتوفير أعلى مستويات الحماية للركاب من خلال أنظمة متطورة مثل مكابح الأوتوماتيكية، ومساعد الحفاظ على المسار، وتنبيهات الاصطدام وغيرها الكثير.







1- تيلورايد (Kia Telluride):



حصلت هذه المركبة على تقييم سلامة عالية من التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA). كما تتميز بميزات أمان قياسية مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء. في هذه القائمة، ووفقًا لموقع TopSpeed، نستعرض أفضل 10 سيارات SUV متوسطة الحجم حصلت على أعلى تقييمات من الهيئات المختصة، استنادًا إلى اختبارات التصادم، وتوفر ميزات الأمان المتقدمة، وأداء أنظمة مساعدة السائق. إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين القوة، والراحة، والأمان، فهذه القائمة ستساعدك في اختيار الأفضل لك ولعائلتك.حصلت هذه المركبة على تقييم سلامة عالية من التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA). كما تتميز بميزات أمان قياسية مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء.





2- هيونداي باليسايد (Hyundai Palisade):



حصلت باليسايد على تقييم "Top Safety Pick+" من IIHS. وتتميز بميزات أمان متقدمة مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه السائق، ومثبت السرعة التكيفي. حصلت باليسايد على تقييم "Top Safety Pick+" من IIHS. وتتميز بميزات أمان متقدمة مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه السائق، ومثبت السرعة التكيفي.





3- مازدا CX-9 (Mazda CX-9):



زودت CX-9 بميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. كما حصلت على تقييم سلامة ممتازة من IIHS وNHTSA. زودت CX-9 بميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. كما حصلت على تقييم سلامة ممتازة من IIHS وNHTSA.





4- سوبارو أسانت (Subaru Ascent):



نالت سوبارو أسانت تقييم "Top Safety Pick+" من IIHS، وهي مزودة بنظام EyeSight للسلامة من سوبارو، والذي يشمل الكبح التلقائي قبل الاصطدام، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي. نالت سوبارو أسانت تقييم "Top Safety Pick+" من IIHS، وهي مزودة بنظام EyeSight للسلامة من سوبارو، والذي يشمل الكبح التلقائي قبل الاصطدام، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي.





5- هوندا بايلوت (Honda Pilot):



حصلت بايلوت على تقييم سلامة عالية من IIHS وNHTSA. وهي تتضمن ميزات أمان مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. حصلت بايلوت على تقييم سلامة عالية من IIHS وNHTSA. وهي تتضمن ميزات أمان مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار.





6- فورد إكسبلورر (Ford Explorer):



تتميز فورد إكسبلورر بميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. اشارة الى أنها حصلت ايضاً على تقييم سلامة جيدة من IIHS وNHTSA. تتميز فورد إكسبلورر بميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. اشارة الى أنها حصلت ايضاً على تقييم سلامة جيدة من IIHS وNHTSA.





7- تويوتا هايلاندر (Toyota Highlander):



- حصلت هايلاندر على تقييم سلامة ممتازة من IIHS وNHTSA، وهي مزودة بحزمة Toyota Safety Sense التي تشمل الكبح التلقائي قبل الاصطدام، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي. - حصلت هايلاندر على تقييم سلامة ممتازة من IIHS وNHTSA، وهي مزودة بحزمة Toyota Safety Sense التي تشمل الكبح التلقائي قبل الاصطدام، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي.

8- شيفروليه ترافيرس (Chevrolet Traverse):



تتضمن ترافيرس ميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، علماً أنها حصلت على تقييمات سلامة جيدة من NHTSA.





9- نيسان باثفايندر (Nissan Pathfinder):



تتميز باثفايندر بميزات أمان مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وقد نالت تقييم سلامة جيدة من IIHS وNHTSA. تتميز باثفايندر بميزات أمان مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وقد نالت تقييم سلامة جيدة من IIHS وNHTSA.





10- جي إم سي أكاديا (GMC Acadia):



حصلت أكاديا على تقييم سلامة جيدة من NHTSA. وهي تتضمن ميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. حصلت أكاديا على تقييم سلامة جيدة من NHTSA. وهي تتضمن ميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار.



تجدر الاشارة الى أن هذه المعلومات مستندة إلى تقييمات المتاحة وقد تختلف حسب الطراز والسنة. يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث تقييمات والمواصفات عند اتخاذ قرار الشراء.