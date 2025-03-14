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"لوريال" في ورطة: استدعاء كريم La Roche-Posay الشهير بسبب مادة مسرطنة!

منوعات

2025-03-14 | 03:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;لوريال&quot; في ورطة: استدعاء كريم La Roche-Posay الشهير بسبب مادة مسرطنة!
المصدر:
السومرية
283 شوهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استدعاء منتج “Effaclar Duo” من لاروش بوسيه “La Roche- Posay”، التابعة لشركة لوريال الفرنسية، وهو كريم وجه شهير مصمم لعلاج حب الشباب، وذلك بعد مخاوف من احتوائه على مادّة "البنزين" أو “Benzene” المسبّبة للسرطان.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة بلومبرغ، قررت شركة لوريال، وهي شركة مستحضرات تجميل مقرها باريس، إصدار استدعاء لمنتج Effaclar Duo بعد أن أشار مختبر “Valisure” المستقل للاختبارات إلى تلوث البنزين قبل عام في العديد من منتجات البنزويل بيروكسايد الشهيرة.
وذكر تقرير “Valisue”، أنّ المنتجات الحالية من Effaclar Duo ، التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد، غير مستقرة بشكل أساسي ويمكن أن تولد مستويات غير مقبولة من البنزين عند التعامل معها أو تخزينها في درجات حرارة مرتفعة قد تتعرض لها المنتجات أثناء تعامل العملاء معها.
ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان، فإنّ البنزين هو "مادّة كيميائية سائلة عديمة اللّون أو صفراء فاتحة" تُستخدم في الغالب كمذيب في الصناعات الكيميائية والصيدلانية.
ويتعرض الناس للبنزين بشكل أساسي عن طريق استنشاق الهواء الذي يحتوي على هذه المادة الكيميائية، وهذا يمكن أن يكون خطيرًا لأنّه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم واضطرابات الدم الأخرى.
وأفادت بلومبرغ أنّه عندما أجرت لوريال اختبارًا على منتج Effaclar Duo الخاص بها، وجدت مستويات ضئيلة من الملوث في دفعة واحدة من المنتج.
وقالت الشركة في بيان لها لوسائل الإعلام: "بالتنسيق الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، قررنا بشكل استباقي سحب الوحدات المحدودة المتبقية من التركيبة الحالية لـ Effaclar Duo من تجار التجزئة".
وتجدر الاشارة إلى أنّه كان يُعلن عن منتج La Roche-Posay Effaclar Duo على أنّه "أفضل علاج موضعي لحب الشباب" حيث أنّه "يُقلل من حب الشباب، البثور، الرؤوس السوداء والبيضاء، في أقل من ثلاثة أيام".
ويحتوي كريم الوجه على 5.5% من البنزويل بيروكسايد الذي يتم "طحنه إلى حجم صغير متسق يسمح باختراق عميق للمسام".
وتشمل المكونات الرئيسية الأخرى حمض الليبو-هيدروكسي، الجلسرين، والسيليكا.
وبينما لا يزال منتج Effaclar Duo مرئيًا على موقع La Roche-Posay الإلكتروني، إلا أنّه تم إرفاق إشعار الآن يقول: "نأسف لإبلاغكم بأن هذا المنتج قد تم إيقافه".
وأكّدت لوريال أنّها ستطلق قريبًا "تركيبة محسنة" من Effaclar Duo التي تم تطويرها منذ عام 2024.

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