تحذير من استخدام هذا التطبيق

نيوز – دولي

حذرت السلطات من استخدام تطبيق إسرائيلي يدعى تسوفار (Tzofar- Red- Alert)، مؤكدة أنه يشكل خطرا مباشرا على البيانات الشخصية والجغرافية.

وعممت لمجلس الوزراء، على والإدارات والمؤسسات المعنية، كتابا موجها من منسى يحذر فيه من "مخاطر تحميل تطبيق مستخدَم من قبل العدو الإسرائيلي".

وجاء في نصّ الكتاب: "نودعكم ربطا كتاب الوطني المتعلق بطلب عدم استخدام تطبيق تسوفار (Tzofar- Red Alert) والذي يستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة كنظام تنبيه يعمل على الأجهزة الخليوية وشبكة ، حيث يقوم بتوفير إشعارات فورية وسريعة وإخطار المستخدمين في حينه حول التهديدات والهجمات الصاروخية أو حالات الطوارئ".

وأكد أن التطبيق "يشكل خطرا مباشرا على البيانات الشخصية والجغرافية للمستخدم، وذلك لقدرته على تتبع الأفراد، رسم الخرائط للبنية التحتية، كشف مواقع ومراكز حيوية، وخرق الأجهزة والتجسس والتنصت".

يذكر أنه في ايلول 2024، شهد تفجيرات لأجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي كان يستخدمها عناصر من "حزب الله" مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآف، وفي تشرين الثاني الماضي، اعترف نتنياهو بمسؤولية عن عملية "البيجر".

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها كانت تستخدمها كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا.

ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد.