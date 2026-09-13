مفاجأة في آيفون 18 برو ماكس.. مودم بدلًا من الشريحة

وبحسب مُسرّب معلومات يُعرف باسم "@itspdfu"، والذي كان يُجري بحثًا معمقًا في تحديثات برامج أبل خلال الأسابيع الأخيرة، فإن شفرة نظام التشغيل iOS 27 تكشف أن هاتف آيفون 18 برو مُجهّز بمودم بدلًا من شريحة C2 المستخدمة في .ولم تُقدّم أبل حتى الآن تفسيرًا لهذا الاختلاف في المودم، لذا لا يسعنا إلا التكهن في الوقت الراهن. وفي عام 2023، أعلنت كوالكوم أنها ستزوّد أبل بمودمات الهواتف الذكية حتى عام 2026، لذا ربما تُجهّز أبل النسخة الأمريكية من آيفون 18 برو ماكس بمودم من كوالكوم التزامًا بهذا الاتفاق، على الأقل.ويدعم مودم C2 من أبل تقنية الجيل الخامس mmWave فائقة السرعة في الولايات المتحدة، على عكس مودمي C1 وC1X من الجيل السابق. وكانت مودمات كوالكوم في هواتف آيفون 12 والإصدارات الأحدث تدعم بالفعل تقنية الجيل الخامس mmWave في الولايات المتحدة، لذا تسعى أبل جاهدةً للحاق بالركب.وأكدت أبل أن مودم C2 يوفر سرعات تحميل أسرع بشكل ملحوظ مقارنةً بمودم C1X، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 15%.وظهر مودم C1 من الجيل الأول لشركة أبل لأول مرة في هاتف آيفون 16e في فبراير 2025، بينما ظهر مودم C1X من الجيل الثاني لأول مرة في هاتف آيفون Air في ايلول 2025.والآن، وصل مودم C2 من الجيل الثالث إلى طرازات آيفون 18 برو، باستثناء هاتف آيفون 18 برو ماكس في الولايات المتحدة، كما ذكرنا، وذلك مع استمرار عملية ابتعاد أبل عن كوالكوم.ولم يتضح بعد نوع مودم كوالكوم المستخدم في أجهزة آيفون 18 برو ماكس الأمريكية، ولكن يُرجّح استخدام مودم سنابدراجون X85.ومن المتوقع أن تُظهر اختبارات الأداء العملية خلال الأسابيع القادمة مدى تقارب أداء كل من مودم C2 ومودم سنابدراجون X85.