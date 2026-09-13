"مايكروسوفت" تحذّر من احتيال واسع.. مليون رسالة استهدفت عدد من المؤسسات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لإيران بعد تأجيل "اجتماع صلالة"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-575894-639249090867519697.jpg
"مايكروسوفت" تحذّر من احتيال واسع.. مليون رسالة استهدفت عدد من المؤسسات
منوعات
2026-09-13 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت
مايكروسوفت
عن تفاصيل حملتين استخدم فيهما المهاجمون بنية تحتية لتسليم البريد الإلكتروني - تابعة لجهات خارجية - لنشر رسائل احتيال
مالي
، واستخدام الهندسة الاجتماعية القائمة على مفاتيح المرور لاختراق بيئات الحوسبة السحابية.
ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، تضمنت الحملة الأولى إرسال أكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني احتيالية بين 3 و 5 أغسطس 2026، من خلال انتحال صفة الرؤساء التنفيذيين لشركات مستهدفة مختلفة، بهدف إقناع أقسام الحسابات المستحقة الدفع في تلك الشركات ببدء عمليات تحويل آلية (ACH) لاشتراك سنوي مزعوم في ServiceNow.
وتشير الأدلة إلى أن القائمين على الحملة استغلوا
الذكاء الاصطناعي
التوليدي لتسهيل إنشاء قوالب رسائل البريد الإلكتروني، ومسودات رسائل مصممة خصيصًا للمستلمين. وقد استهدفت هذه الحملة، بشكل أساس، مستخدمي المؤسسات في
الولايات المتحدة
، في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية، والعقارات، والتصنيع المنفصل.
وقال فريق أبحاث الأمن في
مايكروسوفت
: "تتبع الحملة خطوات قبل وأثناء تنفيذها: يقوم المهاجمون بتسجيل نطاقات انتحال الهوية، وإرسال طلبات دفع تحمل طابعًا تنفيذيًا من خلال بنية تحتية موثوقة، وتضمين فواتير مزيفة ومحادثات داعمة، ومحاولة إقناع موظفي
الشؤون المالية
ببدء عمليات تحويل ACH".
وأضاف الفريق: "على عكس عمليات الاحتيال التقليدية المتعلقة بالفواتير والتي تعتمد على أسلوب واحد من أساليب الهندسة الاجتماعية، فقد جمعت هذه الحملة بين انتحال شخصية المسؤولين التنفيذيين، والعلامات التجارية للبائعين، والفواتير الملفقة، ومحادثات البريد الإلكتروني الداعمة في سرد موحد يهدف إلى تقليل شكوك المتلقي".
الأمن السيبراني
وتضمنت رسائل البريد الإلكتروني المزيفة ما يُزعم أنه "موافقة" على فاتورة وهمية لخداع المستلمين ودفعهم إلى تحويل الأموال إلى حسابات يتحكم بها المهاجم. ولإضفاء مظهر من
الشرعية
على عملية الخداع، أرفق المهاجم سلسلة رسائل بريد إلكتروني مزورة مع الفاتورة الملفقة.
وفي خطوة ذكية، حدد المهاجمون أسماء الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء الشركات في المؤسسات المستهدفة، وأدرجوا أسماءهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في تواقيع الرسائل الإلكترونية لجعلها تبدو مقنعة للضحايا.
كما اعتمدت الحملة، بشكل كبير، على نطاقات ومحتوى مزيفين مصممين لانتحال شخصيات علامات تجارية وأفراد موثوق بهم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
آبل تحذر من موجة احتيال جديدة عبر FaceTime
07:54 | 2026-07-14
إدانات واسعة لاستهداف الخط السعودي "شرق – غرب" بمسيّرات قادمة من العراق
04:05 | 2026-09-12
قطر تحذر من انتحال صفة "الحرس الثوري" في مضيق هرمز"
17:57 | 2026-06-23
مديرية الأمن السيبراني تحذر من "روابط إلكترونية مشبوهة"
16:38 | 2026-08-30
مايكو
سوفت
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
الشؤون المالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مايكروسوفت
السومرية
الشرعية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
معلومات جديدة حول استهداف السعودية من العراق
أمن
39.16%
08:00 | 2026-09-12
معلومات جديدة حول استهداف السعودية من العراق
08:00 | 2026-09-12
أمطار غدا في مناطق عراقية
محليات
22.27%
02:47 | 2026-09-12
أمطار غدا في مناطق عراقية
02:47 | 2026-09-12
إيران تكشف تفاصيل التفاهم مع عُمان.. سبعة شروط لفتح مضيق هرمز
دوليات
21.06%
14:01 | 2026-09-12
إيران تكشف تفاصيل التفاهم مع عُمان.. سبعة شروط لفتح مضيق هرمز
14:01 | 2026-09-12
وزير التعليم العالي يوجه بإجراءات لضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية
محليات
17.52%
13:05 | 2026-09-12
وزير التعليم العالي يوجه بإجراءات لضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية
13:05 | 2026-09-12
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
اخترنا لك
مفاجأة في آيفون 18 برو ماكس.. مودم بدلًا من الشريحة
13:04 | 2026-09-13
250 دولارًا مقابل كل شاشة لآيفون ديو.. ما علاقة سامسونغ؟
11:42 | 2026-09-13
هاتفك يعرف أين كنت اليوم.. طريقة الكشف عن خريطة تحركاتك الخفية
10:04 | 2026-09-13
كيف تفرق بين الخبز الأسمر الحقيقي والمصنّع من دقيق مكرر؟
10:01 | 2026-09-13
آبل في مرمى الانتقادات.. آيفون Duo القابل للطي يثير مخاوف مستخدمي اليد اليسرى
02:00 | 2026-09-13
عادة سيئة ام جيدة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء فور الاستيقاظ؟
11:58 | 2026-09-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.