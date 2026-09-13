"مايكروسوفت" تحذّر من احتيال واسع.. مليون رسالة استهدفت عدد من المؤسسات

ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، تضمنت الحملة الأولى إرسال أكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني احتيالية بين 3 و 5 أغسطس 2026، من خلال انتحال صفة الرؤساء التنفيذيين لشركات مستهدفة مختلفة، بهدف إقناع أقسام الحسابات المستحقة الدفع في تلك الشركات ببدء عمليات تحويل آلية (ACH) لاشتراك سنوي مزعوم في ServiceNow.وتشير الأدلة إلى أن القائمين على الحملة استغلوا التوليدي لتسهيل إنشاء قوالب رسائل البريد الإلكتروني، ومسودات رسائل مصممة خصيصًا للمستلمين. وقد استهدفت هذه الحملة، بشكل أساس، مستخدمي المؤسسات في ، في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية، والعقارات، والتصنيع المنفصل.وقال فريق أبحاث الأمن في : "تتبع الحملة خطوات قبل وأثناء تنفيذها: يقوم المهاجمون بتسجيل نطاقات انتحال الهوية، وإرسال طلبات دفع تحمل طابعًا تنفيذيًا من خلال بنية تحتية موثوقة، وتضمين فواتير مزيفة ومحادثات داعمة، ومحاولة إقناع موظفي ببدء عمليات تحويل ACH".وأضاف الفريق: "على عكس عمليات الاحتيال التقليدية المتعلقة بالفواتير والتي تعتمد على أسلوب واحد من أساليب الهندسة الاجتماعية، فقد جمعت هذه الحملة بين انتحال شخصية المسؤولين التنفيذيين، والعلامات التجارية للبائعين، والفواتير الملفقة، ومحادثات البريد الإلكتروني الداعمة في سرد موحد يهدف إلى تقليل شكوك المتلقي".الأمن السيبرانيوتضمنت رسائل البريد الإلكتروني المزيفة ما يُزعم أنه "موافقة" على فاتورة وهمية لخداع المستلمين ودفعهم إلى تحويل الأموال إلى حسابات يتحكم بها المهاجم. ولإضفاء مظهر من على عملية الخداع، أرفق المهاجم سلسلة رسائل بريد إلكتروني مزورة مع الفاتورة الملفقة.وفي خطوة ذكية، حدد المهاجمون أسماء الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء الشركات في المؤسسات المستهدفة، وأدرجوا أسماءهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في تواقيع الرسائل الإلكترونية لجعلها تبدو مقنعة للضحايا.كما اعتمدت الحملة، بشكل كبير، على نطاقات ومحتوى مزيفين مصممين لانتحال شخصيات علامات تجارية وأفراد موثوق بهم.