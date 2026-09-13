250 دولارًا مقابل كل شاشة لآيفون ديو.. ما علاقة سامسونغ؟

وكان من المعروف بالفعل أن "سامسونغ" تتولى تصنيع شاشات آيفون ، وأن الشاشات الكورية أبرمت اتفاقًا حصريًا مع "أبل" لتوفير هذه المكونات.ويبدو أن "أبل" اضطرت إلى قبول هذا الترتيب، في ظل عدم قدرة أي شركة أخرى على توفير الشاشات بالمواصفات المطلوبة للهاتف القابل للطي.وبحسب المسرب المعروف باسم Instant Digital، الذي نشر معلوماته عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو"، فإن الاتفاق يمتد لثلاث سنوات، ويشمل هاتف آيفون ديو الحالي والطرازات المستقبلية التي ستطلقها "أبل" خلال هذه الفترة.ووفقًا للتسريب، تحصل "سامسونغ" على 250 دولارًا لكل لوحة شاشة يتم توريدها لشركة أبل.لماذا تعتمد "أبل" على "سامسونغ"؟تأتي الصفقة في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام "أبل" فيما يتعلق بشاشات الهواتف القابلة للطي.وتشير تقارير سابقة إلى أن "LG Display"، التي تعد من أبرز موردي الشاشات الآخرين لشركة أبل، لا تنتج شاشات قابلة للطي حتى الآن.أما شركة BOE الصينية، فتنتج بالفعل شاشات قابلة للطي لصالح " "، لكن التقارير تشير إلى أن "أبل" ترى أن شاشاتها لا تلبي متطلباتها، فضلًا عن مواجهتها مشكلات متكررة تتعلق بموثوقية الشركة وقدرتها على الالتزام بمستويات الجودة المطلوبة.وتزداد أهمية ذلك بالنسبة لشركة أبل، خصوصًا مع الارتفاع العام في أسعار مكونات 18 Pro Max.وكانت "أبل" تدفع سابقًا لشركتي سامسونغ وLG Display نحو 70 دولارًا فقط مقابل لوحة الشاشة الواحدة.شاشة آيفون ديو ترفع تكلفة التصنيعمن الطبيعي أن تكون الشاشة الداخلية لهاتف آيفون ديو أكثر تعقيدًا بكثير من شاشة iPhone 18 Pro Max، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة تصنيعها مقارنة بالشاشات التقليدية ليس مفاجئًا.لكن السعر البالغ 250 دولارًا للشاشة الواحدة يعني أن الشاشة تمثل نسبة كبيرة بصورة غير معتادة من تكلفة تصنيع الهاتف القابل للطي، إذ تعادل قيمتها نحو ثُمن سعر البيع بالتجزئة لآيفون ديو.ولا يشمل مبلغ ال250 دولارًا تكاليف تجميع الشاشة أو اختبارها، كما يُرجح أن السعر يتعلق بالشاشة الداخلية فقط، إذ لم يشر التسريب إلى تكلفة الشاشة الخارجية أو الشاشة الأمامية للهاتف.هل يكشف التسريب سعرًا ثابتًا لثلاث سنوات؟يتمتع المسرب Instant Digital بسجل معقول من حيث دقة المعلومات التي ينشرها، ما يمنح هذه التفاصيل قدرًا من المصداقية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي من "أبل" أو "سامسونغ" بشأن قيمة الصفقة.وقد يكون Instant Digital واحدًا من المسربين الذين كان يشير إليهم جريج جوزوياك، المسؤول التنفيذي في "أبل"، عندما قال إن من المؤسف أن بعض المسربين تمكنوا من الحصول على تفاصيل تتعلق بهاتف آيفون ديو قبل الإعلان الرسمي عنه.