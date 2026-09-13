آبل في مرمى الانتقادات.. آيفون Duo القابل للطي يثير مخاوف مستخدمي اليد اليسرى

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زلزال يهز مقاطعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

آبل في مرمى الانتقادات.. آيفون Duo القابل للطي يثير مخاوف مستخدمي اليد اليسرى

منوعات

2026-09-13 | 02:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
آبل في مرمى الانتقادات.. آيفون Duo القابل للطي يثير مخاوف مستخدمي اليد اليسرى
76 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
كشفت شركة "آبل" عن أول هاتف آيفون قابل للطي، iphone Duo، بسعر يبدأ من 1999 دولارا، في خطوة تمثل أكبر تغيير في التصميم الخارجي لهاتفها الشهير منذ إطلاق أول آيفون.

لكن الهاتف الجديد أثار انتقادات من جانب مستخدمي اليد اليسرى، الذين يرون أن تصميمه قد يجعل استخدامه أكثر صعوبة بالنسبة إليهم، بل إن بعضهم يخشى أن يصبح "غير قابل للاستخدام" عمليا.
ويتميز iphone Duo بشاشة داخلية هي الأكبر في تاريخ آيفون، بقياس 7.6 بوصات، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصات، فيما يزيد وزنه قليلًا على نصف رطل. ويمكن طيه ليصبح بسماكة تزيد قليلا على 3 بوصات، ما يجعل وضعه داخل الجيب أسهل.
وتصف آبل الهاتف عند طيه بأنه "صغير الحجم ومريح في الإمساك"، مشيرة إلى أنها نقلت "عناصر التحكم الأساسية إلى الجانب" لتسهيل الوصول إليها.
المشكلة بالنسبة إلى مستخدمي اليد اليسرى
هنا يرى مستخدمو اليد اليسرى مشكلة في التصميم. فعلى عكس هواتف آيفون التقليدية، التي توجد فيها أشرطة التنقل وعناصر التحكم عادة في أعلى الشاشة أو أسفلها، وضع تصميم Duo هذه العناصر على أحد جانبي الهاتف.
ويشمل ذلك زر Touch ID، الذي يحل محل Face ID في الهاتف الجديد، والموجود داخل الزر الجانبي.
وأثار هذا الأمر مخاوف مستخدمي اليد اليسرى الذين اعتادوا الإمساك بالهاتف بيدهم المهيمنة.
وكتب أحد مستخدمي منصة "ريديت": "هل هناك مستخدمون آخرون يعتمدون على اليد اليسرى ويستخدمون هواتفهم بيد واحدة باستخدام اليد اليسرى؟ أود امتلاك هذا الهاتف، لكن لدي شعور بأنهم لن يضيفوا وضعًا مخصصًا لمستخدمي اليد اليسرى".
ورأى مستخدم آخر أن المشكلة لا يمكن حلها بالبرمجيات وحدها، لأن تصميم الهاتف نفسه يعتمد على مواضع ثابتة لعناصر عدة.
وكتب أحد المعلقين على "يوتيوب": "الأمر يتجاوز مجرد البرمجيات. زر Touch ID، والشاشة الخارجية، والكاميرات... سيتعين عليهم تصنيع نسخة معكوسة لمستخدمي اليد اليسرى حتى يحصلوا على التجربة نفسها التي يحصل عليها مستخدمو اليد اليمنى".
مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول
وأعرب مستخدمون آخرون عن شعورهم بأن التصميم قد يميز ضد مستخدمي اليد اليسرى. وقال أحدهم: "أخيرا، أشار أحدهم إلى ذلك. شكرا لك. أنا أكره الفكرة بالفعل. أستخدم يدي اليسرى، ولا أريد أن أمسك الهاتف مقلوبا حتى لو أصلحوا المشكلة برمجيا".
وتساءل مستخدم آخر عما إذا كان تصميم الهاتف يمثل إغفالا يتعلق بإمكانية الوصول، قائلا: "كانت أول فكرة خطرت ببالي هي: كيف سيجعلونه متاحا لنا؟ وماذا لو كان شخص ما قد أصيب بسكتة دماغية أو غير قادر على استخدام يده اليمنى لسبب آخر؟"
وتشير "آبل" بالفعل إلى أن Duo يتضمن أدوات مخصصة لإمكانية الوصول للأشخاص الذين لديهم احتياجات تتعلق بالرؤية والحركة والسمع والكلام والقدرات الإدراكية، ومنها AssistiveTouch وSwitch Control وVoice Control وتتبع العين.
انطباعات أولية إيجابية
ورغم هذه الانتقادات، جاءت الانطباعات الأولية ممن جربوا الهاتف بشكل مباشر إيجابية إلى حد ما.
ووصف برايان إكس. تشن، كاتب تكنولوجيا المستهلك في صحيفة "نيويورك تايمز"، الهاتف بأنه نحيف للغاية عند فتحه، وقال إن حجمه عند طيه يشبه تقريبًا حجم جواز السفر، وإنه بدا أقل ضخامة في جيبه مقارنة بهواتف أخرى قابلة للطي اختبرها.
ولا تزال الهواتف القابلة للطي تمثل جزءا صغيرا من سوق الهواتف المحمولة، إذ تشكل أقل من 2% من المبيعات العالمية، وفقا لبيانات شركة IDC التي أوردتها "نيويورك تايمز".
ومع ذلك، تتوقع شركة الأبحاث أن يؤدي دخول "آبل" إلى هذا السوق إلى زيادة اهتمام المستهلكين بهذه الفئة، والمساعدة في رفع المبيعات خلال العام الحالي.
هل يمثل التصميم مشكلة فعلا؟
رغم أن مستخدمي اليد اليسرى يشكلون نحو 10% من السكان، فإن بعضهم يستخدم اليد اليمنى لتشغيل الهاتف، بينما يرفض آخرون تغيير طريقة استخدامهم المعتادة.
ولا يزال الجدل نظريا، إذ لم يجرب معظم المستهلكين iPhone Duo بعد. ومن المقرر طرحه في المتاجر في 23 أكتوبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 16 أكتوبر، دون أن تعلن "آبل" حتى الآن عن وضع مخصص لمستخدمي اليد اليسرى.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
Play
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
Play
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
Play
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
علناً
Play
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Live Talk
Play
Live Talk
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
Play
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
عشرين
Play
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
Play
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
Play
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
Play
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
Play
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
علناً
Play
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Live Talk
Play
Live Talk
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
Play
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
عشرين
Play
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
Play
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08

اخترنا لك
عادة سيئة ام جيدة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء فور الاستيقاظ؟
11:58 | 2026-09-12
مخاطر خفية لوصلات الرموش على صحة العين
03:10 | 2026-09-12
تطوير علاج جيني لالتهاب الكبد الوبائي
14:04 | 2026-09-11
400 دولار فرق السعر بين ساعة أبل العادية وألترا.. أيهما تستحق الشراء؟
03:37 | 2026-09-11
خطر صامت يهدد حياة الملايين.. ماذا تعرف عن التدخين السلبي
13:13 | 2026-09-10
قبل أن تجرب "تريند الثمانينات".. هل تعلم أن وجهك قد يُباع في "الدارك ويب"
06:17 | 2026-09-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.