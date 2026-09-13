آبل في مرمى الانتقادات.. آيفون Duo القابل للطي يثير مخاوف مستخدمي اليد اليسرى

لكن الهاتف الجديد أثار انتقادات من جانب مستخدمي اليد اليسرى، الذين يرون أن تصميمه قد يجعل استخدامه أكثر صعوبة بالنسبة إليهم، بل إن بعضهم يخشى أن يصبح "غير قابل للاستخدام" عمليا.ويتميز Duo بشاشة داخلية هي الأكبر في تاريخ آيفون، بقياس 7.6 بوصات، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصات، فيما يزيد وزنه قليلًا على نصف رطل. ويمكن طيه ليصبح بسماكة تزيد قليلا على 3 بوصات، ما يجعل وضعه داخل الجيب أسهل.وتصف آبل الهاتف عند طيه بأنه "صغير الحجم ومريح في الإمساك"، مشيرة إلى أنها نقلت "عناصر التحكم الأساسية إلى الجانب" لتسهيل الوصول إليها.المشكلة بالنسبة إلى مستخدمي اليد اليسرىهنا يرى مستخدمو اليد اليسرى مشكلة في التصميم. فعلى عكس هواتف آيفون التقليدية، التي توجد فيها أشرطة التنقل وعناصر التحكم عادة في أعلى الشاشة أو أسفلها، وضع تصميم Duo هذه العناصر على أحد جانبي الهاتف.ويشمل ذلك زر Touch ID، الذي يحل محل Face ID في الهاتف الجديد، والموجود داخل الزر الجانبي.وأثار هذا الأمر مخاوف مستخدمي اليد اليسرى الذين اعتادوا الإمساك بالهاتف بيدهم المهيمنة.وكتب أحد مستخدمي منصة " ": "هل هناك مستخدمون آخرون يعتمدون على اليد اليسرى ويستخدمون هواتفهم بيد واحدة باستخدام اليد اليسرى؟ أود امتلاك هذا الهاتف، لكن لدي شعور بأنهم لن يضيفوا وضعًا مخصصًا لمستخدمي اليد اليسرى".ورأى مستخدم آخر أن المشكلة لا يمكن حلها بالبرمجيات وحدها، لأن تصميم الهاتف نفسه يعتمد على مواضع ثابتة لعناصر عدة.وكتب أحد المعلقين على " ": "الأمر يتجاوز مجرد البرمجيات. زر Touch ID، والشاشة الخارجية، والكاميرات... سيتعين عليهم تصنيع نسخة معكوسة لمستخدمي اليد اليسرى حتى يحصلوا على التجربة نفسها التي يحصل عليها مستخدمو اليد اليمنى".مخاوف تتعلق بإمكانية الوصولوأعرب مستخدمون آخرون عن شعورهم بأن التصميم قد يميز ضد مستخدمي اليد اليسرى. وقال أحدهم: "أخيرا، أشار أحدهم إلى ذلك. شكرا لك. أنا أكره الفكرة بالفعل. أستخدم يدي اليسرى، ولا أريد أن أمسك الهاتف مقلوبا حتى لو أصلحوا المشكلة برمجيا".وتساءل مستخدم آخر عما إذا كان تصميم الهاتف يمثل إغفالا يتعلق بإمكانية الوصول، قائلا: "كانت أول فكرة خطرت ببالي هي: كيف سيجعلونه متاحا لنا؟ وماذا لو كان شخص ما قد أصيب بسكتة دماغية أو غير قادر على استخدام يده اليمنى لسبب آخر؟"وتشير "آبل" بالفعل إلى أن Duo يتضمن أدوات مخصصة لإمكانية الوصول للأشخاص الذين لديهم احتياجات تتعلق بالرؤية والحركة والسمع والكلام والقدرات الإدراكية، ومنها AssistiveTouch وSwitch Control وVoice Control وتتبع العين.انطباعات أولية إيجابيةورغم هذه الانتقادات، جاءت الانطباعات الأولية ممن جربوا الهاتف بشكل مباشر إيجابية إلى حد ما.ووصف برايان إكس. تشن، كاتب تكنولوجيا المستهلك في صحيفة " تايمز"، الهاتف بأنه نحيف للغاية عند فتحه، وقال إن حجمه عند طيه يشبه تقريبًا حجم جواز السفر، وإنه بدا أقل ضخامة في جيبه مقارنة بهواتف أخرى قابلة للطي اختبرها.ولا تزال الهواتف القابلة للطي تمثل جزءا صغيرا من سوق الهواتف المحمولة، إذ تشكل أقل من 2% من المبيعات العالمية، وفقا لبيانات شركة IDC التي أوردتها "نيويورك تايمز".ومع ذلك، تتوقع شركة الأبحاث أن يؤدي دخول "آبل" إلى هذا السوق إلى زيادة اهتمام المستهلكين بهذه الفئة، والمساعدة في رفع المبيعات خلال العام الحالي.هل يمثل التصميم مشكلة فعلا؟رغم أن مستخدمي اليد اليسرى يشكلون نحو 10% من السكان، فإن بعضهم يستخدم اليد اليمنى لتشغيل الهاتف، بينما يرفض آخرون تغيير طريقة استخدامهم المعتادة.ولا يزال الجدل نظريا، إذ لم يجرب معظم المستهلكين iPhone Duo بعد. ومن المقرر طرحه في المتاجر في 23 أكتوبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 16 أكتوبر، دون أن تعلن "آبل" حتى الآن عن وضع مخصص لمستخدمي اليد اليسرى.