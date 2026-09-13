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هاتفك يعرف أين كنت اليوم.. طريقة الكشف عن خريطة تحركاتك الخفية

منوعات

2026-09-13 | 10:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هاتفك يعرف أين كنت اليوم.. طريقة الكشف عن خريطة تحركاتك الخفية
51 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تغادر منزلك صباحًا، تتوقف في مقهى، ثم تتوجه إلى العمل، وبعدها ربما تزور متجرًا أو مطعمًا قبل أن تعود إلى المنزل.

بالنسبة إليك، تبدو هذه مجرد تفاصيل عادية ليوم طويل، لكن هاتفك قد يحتفظ بصورة أكثر دقة لهذه الرحلة، بما في ذلك الأماكن التي زرتها والوقت الذي قضيته فيها.
ولا يحتاج الأمر بالضرورة إلى فتح تطبيق الخرائط أثناء تنقلك. فخدمات الموقع والتطبيقات التي حصلت على إذن الوصول إلى موقعك يمكن أن تسجل بيانات تساعد على تكوين سجل لتحركاتك؛ ما يجعل الهاتف أشبه بخريطة رقمية للحياة اليومية.
تاريخ تحركاتك
في هواتف أندرويد، يمكن أن تظهر بعض بيانات المواقع ضمن سجل المواقع في خرائط غوغل إذا كان المستخدم قد فعّل هذه الخدمة. ويمكن للخريطة أن تعرض الأماكن التي زارها المستخدم ومسارات تنقله خلال فترات زمنية مختلفة.
أما في أجهزة آيفون، فتوجد أيضًا إعدادات مرتبطة بخدمات الموقع، إلى جانب ميزة المواقع المهمة التي تسمح للجهاز بالاحتفاظ بمعلومات عن أماكن يزورها المستخدم بشكل متكرر.
وتختلف التفاصيل بحسب الجهاز وإعدادات الحساب والتطبيقات المستخدمة، لكن الفكرة الأساسية واحدة، وهي أن الهاتف يستطيع الاستفادة من بيانات الموقع لإنشاء صورة عن الأماكن التي يتردد عليها المستخدم.
خريطة تحركاتك
أسهل طريقة للبدء هي فتح خرائط غوغل والبحث عن قسم مخططك الزمني أو Timeline، إذا كانت الخدمة متاحة ومفعّلة على حسابك.
وهناك قد يجد المستخدم سجلًا للأماكن والرحلات المرتبطة بحسابه، ويمكنه الانتقال بين الأيام لمعرفة المواقع التي تم تسجيلها.
وفي آيفون، يمكن التوجه إلى إعدادات الهاتف ثم الخصوصية والأمان ومن بعدها خدمات الموقع لمراجعة التطبيقات التي تمتلك صلاحية الوصول إلى الموقع، إضافة إلى الإعدادات المتعلقة بالمواقع المهمة.
وهذه الخطوة لا تكشف فقط ما يعرفه الهاتف، بل تكشف أيضًا عدد التطبيقات التي تستطيع الوصول إلى موقعك.
معرفة مكانك
المشكلة لا تكمن في تشغيل خدمات الموقع بحد ذاتها، وإنما في منح صلاحية الوصول إلى الموقع لتطبيقات لا تحتاج إليها فعلًا.
فتطبيق الطقس، مثلًا، قد يحتاج إلى موقعك لتقديم حالة الطقس المحلية، بينما قد لا يكون من الضروري لتطبيق آخر أن يعرف موقعك باستمرار.
ولهذا توفر أنظمة التشغيل عادة خيارات مختلفة للصلاحيات، مثل السماح بالوصول إلى الموقع أثناء استخدام التطبيق أو السماح به بشكل مستمر، بحسب التطبيق والنظام.
كما يمكن للمستخدم مراجعة هذه الصلاحيات دوريًا وحذف الوصول عن التطبيقات التي لم تعد بحاجة إليه.
ماذا تكشف هذه البيانات عنك؟
قد تبدو بيانات الموقع مجرد نقاط على الخريطة، لكنها تصبح أكثر حساسية عندما تتراكم مع مرور الوقت. فمعرفة المكان الذي تزوره يوميًا، والوقت الذي تغادر فيه منزلك، ومكان عملك، والأماكن التي تكرر زيارتها، يمكن أن تكشف نمط حياتك بشكل واسع.
ولهذا فإن حماية سجل المواقع لا تتعلق فقط بمنع شخص آخر من معرفة موقعك الحالي، بل أيضًا بتقليل كمية المعلومات التي يمكن جمعها عن تحركاتك على المدى الطويل.
تقليل التتبع
ابدأ بمراجعة صلاحيات الموقع على هاتفك، ثم اسأل نفسك، هل يحتاج هذا التطبيق فعلًا إلى معرفة موقعي؟ يمكن أيضًا تعطيل سجل المواقع أو إدارة إعداداته من حساب غوغل، ومراجعة خيارات خدمات الموقع في آيفون، مع الانتباه إلى أن إيقاف ميزة معينة لا يعني بالضرورة توقف كل أشكال تحديد الموقع؛ فقد تستمر بعض الخدمات أو التطبيقات في استخدام الموقع وفق الصلاحيات التي منحتها لها.
كما أن حذف سجل المواقع القديم قد يكون خطوة مهمة إذا كنت لا تريد الاحتفاظ بتاريخ طويل لتحركاتك.
وفي النهاية، لا يحتاج المستخدم إلى التخلي عن خدمات الموقع بالكامل. الأهم هو معرفة من يستطيع الوصول إلى موقعك، ومتى يستطيع ذلك، وما البيانات التي يحتفظ بها. فالهاتف قد لا يخبرك صراحة بأنه يتذكر تفاصيل يومك، لكن خريطة تحركاتك قد تكشف ذلك بوضوح عندما تعرف أين تبحث.
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