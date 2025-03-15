ما علاقة فصل الربيع بأمراض القلب؟

وحول الموضوع قال طبيب أمراض القلب في مركز "Be Healthy" الطبي في ، شوبيتيدزي:"يتعرض بعض المصابين بأمراض القلب لتفاقم أعراض المرض مع اقتراب فصل الربيع، وهذا الأمر مرتبط بعدة عوامل، العامل الأول هو تغير درجات الحرارة، مع ارتفاع درجات الحرارة، يبدأ القلب بالعمل بشكل أكثر نشاطا، لأنه يحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية. وقد يؤدي هذا إلى زيادة معدل ضربات القلب".وأضاف: "العامل الثاني الذي قد يؤثر على القلب في هذه الفترة من السنة هو زيادة النشاط البدني، مع قدوم الربيع يرغب الناس بشكل أكبر في ممارسة الرياضة، ويمارسون رياضة الجري ويقضون وقتا أطول في الهواء الطلق، هذا الأمر بالطبع جيد لنظام القلب والأوعية الدموية، ولكن من المهم عدم إرهاق نفسك، الإرهاق الشديد يزيد من تفاقم المرض عند المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرضى ارتفاع الضغط، عند الرغبة بممارسة الرياضة يجب البدء بالتمارين الخفيفة ومن ثم زيادة وتيرة التمرين بشكل تدريجي".وأشار شوبيتيدزي إلى أن بدايات فصل الربيع عادة ما ترافقها تغيرات مستمرة بالطقس، وهذا الأمر قد يصيب البعض بالاكتئاب والتوتر، ما ينعكس سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية، ولمحاربة هذه المشكلات نصح الطبيب بممارسة النشاط البدني بانتظام مثل المشي في الهواء الطلق، وممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل وتمارين التنفس.وشدد الطبيب على أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، يجب عليهم مراجعة الطبيب فورا عندما تظهر عليهم أية أعراض لتفاقم المرض، لأن أي تأخير في مراجعة الطبيب في هذه الحالات قد يتسبب بعواقب صحية خطيرة.