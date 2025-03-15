خلال 2024.. مستوى سطح البحر يخالف التوقعات بنسب الارتفاع

وبيّنت والفضاء في الوكالة، أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المحيطات، بالإضافة إلى ذوبان الجليد الأرضي مثل الجليدية.وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية، رصدت ارتفع مستوى سطح البحر في العالم بمقدار 0.23 بوصة (0.59 سم) في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 0.17 بوصة (0.43 سم)، التي توقعها العلماء.وفي مقارنة بسيطة أجرتها الوكالة على مدى 3 عقود حديثة، من عام 1993 إلى عام 2023، ارتفع متوسط منسوب مياه البحار حول العالم بنحو 10 سم إجمالاً، بحسب مقال منشور في موقع "ساينس أليرت" العلمي.وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى ذوبان الجليدية والقمم الجليدية القطبية، ما يزيد من تدفق المياه العذبة إلى المحيطات، وتمدد مياه البحر بسبب الحرارة، وهي عملية تُعرف بالتمدد الحراري بشكل ثانوي.وتابعت الوكالة: "لكن في عام 2024، انقلبت هذه المساهمات، حيث سيُعزى ثلثا ارتفاع مستوى سطح البحر إلى التمدد الحراري".ويُعد ارتفاع منسوب مياه البحار من بين عواقب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، وقد ارتفعت منسوبات المحيطات بالتزامن مع ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض، وهو تغير ناجم بدوره عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يُهدد أعدادًا هائلة من السكان الذين يعيشون على الجزر أو على طول السواحل.