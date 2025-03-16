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لتسوق آمن في رمضان.. احم أموالك

منوعات

2025-03-16 | 10:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لتسوق آمن في رمضان.. احم أموالك
244 شوهد

السومرية نيوز – تكنولوجيا
حذر خبراء من أن هجمات المجرمين الإلكترونيين أثناء التسوق عبر الإنترنت خلال شهر رمضان ترتفع بشكل كبير.

وأشاروا إلى أنه إذا بدت العروض والصفقات رائعة لدرجة يصعب تصديقها، فهي في الغالب تكون عمليات احتيال يجب تجنبها.
وفي الوقت الذي يصعب على المستهلكين معرفة أفضل الممارسات التي تُمكّنهم من التسوق الآمن عبر الإنترنت، تُشكّل هذه الظاهرة مشكلةً لتجار التجزئة أيضًا.
ومع التطور الرقمي، اضطرت المتاجر التقليدية إلى اعتماد نماذج أعمال إلكترونية يفتقر الكثير منها إلى الخبرة الكافية للحفاظ على أمان المتسوقين، مما يُهيئ بيئةً خصبةً للمحتالين الإلكترونيين الذين يسعون إلى سرقة الأموال.
طرق الحماية
لحماية نفسك، من المهم التعامل مع بائع حسن السمعة والتحقق جيدًا من عنوان "URL" للموقع الإلكتروني الذي تزوره.
وقبل إدخال أي معلومات شخصية في أي موقع إلكتروني، تأكد دائمًا من أمانه وسلامته.
لذلك، تأكد من أن الموقع يبدأ بـ"https" ويحتوي على رمز القفل للإشارة إلى أنك تشارك معلوماتك على موقع آمن.
كما يمكنك الاستعانة بجهات خارجية مثل "TRUSTe" للتحقق من مصداقية الموقع الإلكتروني.
وراقب دائمًا كشوف حساباتك المصرفية، فهذا أمر طبيعي، خاصة بعد جولة تسوق عبر الإنترنت، وتأكد من عدم وجود رسوم عشوائية على بطاقاتك وأبلغ عن أي نشاط مشبوه إلى مصرفك فورًا.
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بالإضافة إلى ذلك، لا تُفصح أبدًا عن معلوماتك الشخصية مثل رقم الضمان الاجتماعي وتفاصيل بطاقة الائتمان ومكان العمل وأسماء أفراد العائلة، حتى لو وُعدت بمكافأة أو هدية في المقابل.
كما نوصي باستخدام بطاقة ائتمان مخصصة للشراء عبر الإنترنت بدلاً من البطاقة الرئيسة، والتحقق من سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع الإلكتروني قبل التسوق.
ومن المهم أيضًا تجنب شبكات الواي فاي العامة لأنها تُعرّضك للمتطفلين الرقميين الذين يمكنهم سرقة بيانات قيّمة، مثل كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية.

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