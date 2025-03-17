ما علاقة ادوية الضغط بحالات الاكتئاب؟

وتقول: "قد تتسبب بعض الأدوية بصورة غير مباشرة في حدوث حالات اكتئاب يظهر بصورة تعب أو نعاس أو فقدان الشهية أو أعراض أخرى.وتابعت، انه: يمكن أن تؤدي إلى الإحباط، أو سوء المزاج، أو حتى نوبة اكتئاب، ولكن، غالبا ما يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الدواء هو في الواقع السبب في اكتئاب شخص معين. مع أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم لها تأثير اكتئابي".ووفقا لها: هناك معلومات، تفيد بأن استخدام جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، التي لها تأثير مضاد للالتهابات ومضادة للحساسية ومثبطة للمناعة فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى إثارة أعراض .وتؤكد: "نادرا ما يكون مانعا مطلقا لاستخدام الأدوية. ولكن يجب على الطبيب تقييم عدد من العوامل في كل حالة على حدة حتى يتمكن من اتخاذ القرار الأفضل بشأن وصف الأدوية. وتتضمن هذه العوامل الفائدة المحتملة من الدواء، وتوافر أدوية بديلة للعلاج، وتاريخ إصابة المريض بالاكتئاب ومدى شدة نوبات السابقة إن وجدت، وكذلك إمكانية مراقبة تطور لدى المريض".