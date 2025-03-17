Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيباري يتحدث عن "لوبيات الكرد" في أمريكا: تعود الى السبعينات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما علاقة ادوية الضغط بحالات الاكتئاب؟

منوعات

2025-03-17 | 03:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما علاقة ادوية الضغط بحالات الاكتئاب؟
455 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات


تشير باتيمات يخيايفا أخصائية الأمراض النفسية، إلى أن أدوية خفض مستوى ضغط الدم المرتفع وأدوية أمراض القلب الأخرى، يمكن أن تسبب الاكتئاب كأثر جانبي.



وتقول: "قد تتسبب بعض الأدوية بصورة غير مباشرة في حدوث حالات اكتئاب يظهر بصورة تعب أو نعاس أو فقدان الشهية أو أعراض أخرى.

وتابعت، انه: يمكن أن تؤدي الادوية إلى الإحباط، أو سوء المزاج، أو حتى نوبة اكتئاب، ولكن، غالبا ما يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الدواء هو في الواقع السبب في اكتئاب شخص معين. مع أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم لها تأثير اكتئابي".

ووفقا لها: هناك معلومات، تفيد بأن استخدام جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، التي لها تأثير مضاد للالتهابات ومضادة للحساسية ومثبطة للمناعة فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى إثارة أعراض الاكتئاب.

وتؤكد: "نادرا ما يكون الاكتئاب مانعا مطلقا لاستخدام الأدوية. ولكن يجب على الطبيب تقييم عدد من العوامل في كل حالة على حدة حتى يتمكن من اتخاذ القرار الأفضل بشأن وصف الأدوية. وتتضمن هذه العوامل الفائدة المحتملة من الدواء، وتوافر أدوية بديلة للعلاج، وتاريخ إصابة المريض بالاكتئاب ومدى شدة نوبات الاكتئاب السابقة إن وجدت، وكذلك إمكانية مراقبة تطور الاكتئاب لدى المريض".
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

الضغط

ادوية

الاكتئاب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
من الأخير
Play
من الأخير
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
Play
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
Play
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
بال 90
Play
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
Play
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
Play
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
زار رمضان
Play
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
Play
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
Play
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
من الأخير
Play
من الأخير
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
Play
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
Play
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
بال 90
Play
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
Play
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
Play
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
زار رمضان
Play
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
Play
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
Play
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
اخترنا لك
تجفيف آيفون بالأرز.. أبل تكشف المفاجأة
12:13 | 2025-03-16
لتسوق آمن في رمضان.. احم أموالك
10:28 | 2025-03-16
خلال 2024.. مستوى سطح البحر يخالف التوقعات بنسب الارتفاع
08:49 | 2025-03-15
أزمة كهرباء تهدد العراق في الصيف!
08:18 | 2025-03-15
دراسة تنصح بالتبرع بالدم: يقي من مرض مميت
08:10 | 2025-03-15
"أندرويد 16" يقترب.. "غوغل" تكشف مزايا الإصدار التجريبي الثالث
06:55 | 2025-03-15
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.