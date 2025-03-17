تحذير من "العسل المحفز جنسياً"

وجاء ضمن بلاغ محترفي تربية النحل بالمغرب أنها "لا تزال تنبه إلى خطورة هذه المواد المنتشرة في الأسواق المغربية والتي تباع أيضا بأسماء تجارية مختلفة، وهي خلطات لا تربطها أي علاقة بمنتجات خلية النحل".وحذر المصدر من منتوج يحمل اسم "ع.ف" والذي يرمز إلى استحضار الفحولة الجنسية من العسل، موردا: "هذه الخلطة يتم إنتاجها في كما يظهر في غلاف علبة المنتوج، دون أن تحمل الأخيرة إشارة قانونية سوى رقم براءة الاختراع المسلم من المكتب للملكية الصناعية والتجارية ورقم السجل التجاري والتعريف الضريبي دون ذكر المدينة ورقم الهاتف، وذلك دون أي تأكيد على صحة هذه المعلومات في الأصل".وقد بارك المصدر خروج مداهمات المصالح الأمنية بالأسواق لمراقبتها والتحقق من جودتها بحصيلة مداهمة محل تجاري بمدينة مكناس، وحجز منتوج يسمى بـ"العسل المهيج الجنسي".وقال الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب إن "هذه المنتوجات الخاصة بالتحفيز الجنسي كانت منذ مدة تباع في الأسواق، ومؤخرا تم رصد الإقبال عليها رغم خطورتها الصحية".وأضاف بنبل أن ما تمت مصادرته في مكناس يظهر خطورة هذه المنتجات على صحة المستهلك والتي "لا ترتبط بأي صلة مع العسل الذي يتم إنتاجه".وأوضح المتحدث أن هذه المنتجات يتم صنعها لتصبح خليطا يرجح أن صانعيها "يضيفون العسل إليه أو السكر"، طبقا لما سبق أن خرجت به نتائج تحليل للسلطات الفرنسية بعد حجزها لهذه المنتجات.وتابع: "كنا قد توصلنا بمنتوج في هذا الصدد، وبعد تدقيقه ظهر أنه بدون وصفة طبية، وعلبة بلا هاتف أو عنوان المدينة"، رغم تأكد النقابة من كونه يصنّع داخل وليس مستوردا.وسجل رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب أن المهنيين بالقطاع "ليست لهم أي صلة بهذا السوق الذي يضر بصحة المواطن المغربي".وحذر بنبل من الإقبال على هذه المنتجات بالنظر إلى خطورتها على الصحة وغياب وصفات طبية في هذا الشأن.كما دعا البلاغ السالف الذكر إلى "تعميم مختلف إجراءات المراقبة على الصعيد الوطني".