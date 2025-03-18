تحدي "تيك توك" ينتهي بكارثة.. إصابة فتاة بحروق إثر تجربة خطيرة

ووقعت الحادثة في ولاية ميسوري نتيجة لتجربة خضعت لها سكارليت سيلبي، التي كانت قد شاهدت مقطع فيديو على "تيك توك" لأشخاص سخّنوا اللعبة بالطريقة نفسها.ووضعت سكارليت لعبة مكعب "نيدوه" الشهيرة في المجمد ثم سخنته في الميكروويف لبضع ثوان لتجعله أكثر ليونة، كما شوهد في مقاطع الفيديو على الإنترنت.لكن سرعان ما تحولت اللحظة إلى كابوس، حيث انفجرت اللعبة وأطلقت مادة لزجة حمراء ساخنة غمرت وجه وصدر الفتاة، ما تسبب في حروق بالغة.وهرع والد سكارليت، جوش سيلبي، عندما سمع صراخ ابنته المرعب وحاول بكل ما أوتي من قوة إزالة المادة الساخنة عن جلدها وملابسها، إلا أن كثافة المادة جعلت ذلك مستحيلا. وتم نقل الفتاة إلى المستشفى بسرعة، حيث وضعها الأطباء في غيبوبة مستحثة (حالة طبية يتم فيها استخدام الأدوية لإحداث حالة مشابهة للغيبوبة في المريض) خوفا من أن تؤدي الحروق في فمها إلى إغلاق مجاريها الهوائية.وفي تعليقه على الحادث، قال الدكتور ويليام شافنر من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في تينيسي: "الألعاب لا تصمم للاستخدام في الميكروويف، وهناك خطر حقيقي من انفجارها ما قد يؤدي إلى حروق شديدة".وأضاف الدكتور ماثيو هاريس من مركز كوهين الطبي للأطفال، أن "تسخين الألعاب في الميكروويف قد يتسبب في تمدد المواد البلاستيكية أو المعدنية داخل اللعبة، ما يعرض الشخص لخطر الإصابة بحروق بالغة".وفي أعقاب الحادث، نشرت شركة "شيلينغ تويز"، المصنّعة لألعاب "نيدو"، تحذيرا على موقعها الإلكتروني تحذر فيه من تسخين أو تجميد الألعاب في الميكروويف، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى إصابات جسدية.كما أعلنت "تيك توك" و"يوتيوب" عن إجراءات لحظر المحتوى الذي يعرض سلوكيات خطيرة، وأكدت "تيك توك" أنها تعمل مع شركات التواصل الاجتماعي لإزالة أي محتوى يظهر إساءة استخدام المنتجات.وبالنسبة لسكارليت، لا تزال آثار الحروق تظهر في شكل ندوب عميقة على بشرتها، ما جعل والدتها تشعر بقلق بالغ بشأن الحاجة المحتملة لعملية ترقيع جلد في المستقبل.وقالت والدتها، أماندا بلاكينشيب: "الندوب سيئة جدا، ونواصل وضع الكريمات عليها يوميا. أحيانا تبكي عندما ترى الندوب في المرآة، ولا تستطيع إخفاء خجلها منها".ودعا والد سكارليت الأهالي إلى "ضرورة التخلص من هذه الألعاب لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل"، قائلا: "لم أكن لأتخيل أن ينفجر شيء بهذه الطريقة. هذا المنتج لا يجب أن يباع أو يسوّق بهذا الشكل".