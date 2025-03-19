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متى ليلة القدر 2025؟
منوعات
2025-03-19 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 شوهد
السومرية
نيوز – منوعات
يتساءل كثير من
المسلمين
عن موعد ليلة القدر 2025، تلك الليلة
المباركة
التي ينتظرها المسلمون بشوق في العشر الأواخر من شهر رمضان 1446 هـ، لما لها من فضل
عظيم
وثواب كبير، فهي ليلة خير من ألف شهر.
متى ليلة القدر 2025؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن "ليلة القدر قد تكون في أي من الليالي الوترية بالعشر الأواخر من شهر رمضان، وهي: ليلة 21، 23، 25، 27، أو 29 رمضان، ويعتقد الكثير من العلماء أنها توافق غالبًا ليلة 27 رمضان".
واضاف ان "الحكمة من عدم تحديدها بدقة هي حث
المسلمين
على الاجتهاد في العبادة والدعاء طوال هذه الليالي المباركة".
الليالي الوترية المتوقعة في رمضان 1446هـ:
ليلة 21 رمضان: تبدأ من مغرب الأربعاء 19 اذار حتى فجر الخميس 20 اذار.
ليلة 23 رمضان: تبدأ من مغرب الجمعة 21 اذار حتى فجر السبت 22 اذار.
ليلة 25 رمضان: تبدأ من مغرب الأحد 23 اذار حتى فجر الإثنين 24 اذار.
ليلة 27 رمضان: تبدأ من مغرب الثلاثاء 25 اذار حتى فجر الأربعاء 26 اذار.
ليلة 29 رمضان: تبدأ من مغرب الخميس 27 اذار حتى فجر الجمعة 28 اذار.
وذكرت دار الإفتاء المصرية أن من أبرز علامات ليلة القدر:
طلوع الشمس في صبيحتها دون شعاع.
جوّها
لطيف
ليس حارًا ولا باردًا.
يشعر المؤمن بسكينة وطمأنينة غير معتادة.
لا يُسمع فيها نباح الكلاب أو أصوات مزعجة بشكل ملفت.
فضل ليلة القدر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري ومسلم).
وإحياء هذه الليلة بالصلاة والذكر والقرآن والدعاء هو من أعظم العبادات التي تقرّب العبد من الله وتفتح له أبواب المغفرة والرحمة.
استغل الفرصة.. العشر الأواخر هي أيام العتق من النار
العشر الأواخر من رمضان فرصة عظيمة لا تُعوّض، وهي أيام مباركة تُفتح فيها أبواب السماء وتُضاعف فيها الحسنات، فاحرص على صلاة التهجد، وقيام الليل، وقراءة القرآن، والدعاء بإخلاص ويقين.
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