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طقوسه وتسميته ومعناه وتاريخه.. كل ما تريد معرفته عن عيد نوروز

منوعات

2025-03-20 | 10:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طقوسه وتسميته ومعناه وتاريخه.. كل ما تريد معرفته عن عيد نوروز
483 شوهد

يحل عيد نوروز هذا العام في 21 مارس/ آذار 2025 وسط أجواء مميزة، حيث يحمل رمزية دينية عميقة لعدد من الشعوب، وفي الوقت ذاته يمثل مناسبة قومية بارزة للأكراد.

يُعرف عيد النوروز بأسماء مختلفة، مثل "نوفروز"، "نوروز"، "نافروز"، و"نيفروز"، ويُحتفل به في أفغانستان، أذربيجان، الهند، إيران، العراق، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، وأوزبكستان. ويعني "اليوم الجديد" في اللغة الفارسية، ويرمز إلى انتصار الخير على الشر والفرح على الحزن.

موعد الاحتفال بعيد النوروز 2025
بحسب الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسكو، يُحتفل بعيد النوروز أو عيد النيروز في 20 أو 21 مارس/ آذار من كل عام، حيث يمثل بداية سنة جديدة وحلول فصل الربيع.

يُعتبر هذا العيد تقاليدًا تاريخيًا تعود جذوره إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتحتفل به شعوب عدة حول العالم. لا يقتصر النوروز على كونه بداية لفصل جديد، بل يُعد مناسبة ثقافية تعكس قيم الفرح والتجدد وزرع الأمل.

كيفية الاحتفال بعيد النوروز
يُعد النوروز من أقدس الأيام في التقويم الزرادشتي القديم، إذ كان مناسبة سنوية يتم تكريمها عبر الأجيال.

تترافق الاحتفالات مع أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة، تشمل مشاركة الأطعمة الخاصة، تبادل الهدايا، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.

تشمل احتفالات النوروز طقوسًا تراثية متنوعة، مثل:
القفز فوق النار: تقليد يرمز إلى تطهير النفس وإبعاد الطاقات السلبية.
تجديد المياه: في الأربعاء الأخير من العام، كإشارة إلى البداية الجديدة والنقاء.
طاولة النوروز: تُوضع عليها عناصر رمزية مثل التفاح والثوم والعسل، إلى جانب الحبوب كالقمح، لترمز إلى الخصوبة والوفرة.

يُشكل عيد النوروز فرصة لتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة، حيث يشارك فيه الملايين حول العالم من خلال الشعر، الموسيقى، والعروض التقليدية. كما تُنظم الاحتفالات في الأماكن العامة والشوارع، مما يعكس الطابع الجماعي لهذا العيد.

في عام 2009، أُدرج عيد النوروز ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل اليونسكو، بعد جهود مشتركة من عدة دول، مثل أفغانستان، أذربيجان، الهند، إيران، العراق، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، وأوزبكستان.

وفي عام 2016، تم تمديد هذا الإدراج، مما يعكس أهمية النوروز كتراث عالمي يعزز التنوع الثقافي.

اعتراف دولي بالاحتفال بيوم نوروز العالمي
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010 عن "يوم نوروز الدولي"، تقديرًا لأهميته في بناء جسور ثقافية بين الشعوب.
ويشجع هذا القرار الدول على تنظيم فعاليات رسمية سنوية للحفاظ على التقاليد المرتبطة بعيد النوروز.
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