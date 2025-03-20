بعد ارتفاع الحرارة.. عصائر طبيعية لمقاومة العطش في رمضان

ويُعد تناولها كعصائر منعشة وسيلة رائعة لتعزيز الحصول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فيسهل عملية الهضم ويقوي جهاز المناعة.وذكر موقع "news18"مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد على مقاومة العطش والتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، إذ يعد البطيخ فاكهة صيفية اقتصادية وغنية بالماء، الإلكتروليتات، والألياف، ويمكنك الاستمتاع بشرائحه الطازجة أو بكوب من عصير البطيخ البارد لمقاومة حرارة الجو.ويعرف البرتقال بغناه بفيتامين سي، الذي يعزز المناعة ويحمي الجسم من الجفاف، ويساعد تناول عصير البرتقال في الحفاظ على ترطيب الجسم وانتعاشه طوال اليوم.ويمتلك الاناناس خصائص مُبرّدة، كما يحتوي على نسبة جيدة من الماء، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للترطيب ومقاومة الحر.وتعد المانجو الأكثر ارتباطًا بفصل الصيف، إذ إنها مصدر غني بالفيتامينات "A و C"؛ فكوب من عصير المانجو لا يساعد فقط على ترطيب الجسم، بل يعزز صحة البشرة أيضا .ويتوفر ماء جوز الهند الطازج طوال العام، لكنه يعد خيارًا مثاليًا في الصيف فيمد الجسم بالبوتاسيوم، ويعوض فقدان الأملاح، ويساعد على مقاومة آثار الحرارة.ويعد التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تسهم في تنظيم حرارة الجسم والحماية من تأثيرات الطقس الحار، ويمكن الاختيار من بين عصير الفراولة، التوت الأزرق، أو التوت الأحمر للحصول على تلك الفوائد.