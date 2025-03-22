لتحسين الذاكرة وصحة القلب.. تناولوا هذه الفاكهة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان old
من
06:50 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحج السعودية تصدر تعليمات جديدة تخص كبار السن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520090-638782242751318273.jpeg
لتحسين الذاكرة وصحة القلب.. تناولوا هذه الفاكهة
منوعات
2025-03-22 | 03:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
السومرية
نيوز ـ منوعات
وجد باحثون أن تناول الفراولة قد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية والوظائف الإدراكية لدى كبار السن.
وتعد الأمراض القلبية الأيضية، مثل ارتفاع ضغط الدم واختلال تنظيم الجلوكوز وزيادة الدهون في الدم، من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما ترتبط هذه العوامل أيضا بتراجع الوظائف الإدراكية.
وتحتوي الفراولة على مجموعة من المركبات المفيدة مثل الفيتامينات، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، والبوليفينول (بما في ذلك الأنثوسيانين والفلافونويد)، والتي قد تساهم في تعزيز
الصحة
العامة.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن مكملات الفراولة قد تحسن المهام التي يتحكم فيها الحصين في الدماغ، مثل التعلم المكاني والتعرف على الكلمات والذاكرة لدى كبار السن. كما ارتبط تناول الفراولة بتحسين صحة الأوعية الدموية. ومع ذلك، لم تقيس الدراسة الحالية مستويات الأنثوسيانين أو مدى توافره الحيوي في الجسم، مما يترك دورها الدقيق في التأثيرات الملحوظة غير واضح.
وشملت الدراسة 35 مشاركا تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مع مؤشر كتلة جسم (BMI) يتراوح بين 25 و40 كغ/م². وتم استبعاد الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية أو أدوية نفسية أو يعانون من اضطرابات أيضية أو يدخنون أو يستهلكون كميات كبيرة من القهوة. وتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين: الأولى تناولت مشروبا يحتوي على مسحوق الفراولة المجفف (ما يعادل حصتين من الفراولة الطازجة)، بينما تناولت
المجموعة الثانية
مشروبا وهميا خاليا من البوليفينول.
وأظهرت النتائج تحسنا طفيفا في سرعة المعالجة الإدراكية لدى المشاركين الذين تناولوا الفراولة، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم الانقباضي. كما لوحظ تحسن في القدرة المضادة للأكسدة لدى هذه المجموعة.
ومع ذلك، لم تظهر فروق كبيرة في الذاكرة العرضية أو صحة الأوعية الدموية بين المجموعتين، ومن المثير للاهتمام أن الذاكرة العرضية تحسنت بشكل غير متوقع في المجموعة التي تناولت المشروب الوهمي.
وخلص الباحثون إلى أن تناول الفراولة قد يؤدي إلى تحسينات طفيفة في الإدراك وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى تعزيز الحالة المضادة للأكسدة، ومع ذلك، فإن قصر مدة الدراسة (8 أسابيع لكل مرحلة) واختيار المشاركين الأصحاء نسبيا يحد من إمكانية تعميم النتائج على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض قلبية أو إدراكية.
وأشار الباحثون إلى أن البوليفينول الموجود في الفراولة، مثل الأنثوسيانين والإيلاجيتانين، قد يكون مسؤولا عن هذه التأثيرات، لكنهم أكدوا على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات الكامنة بشكل أفضل.
وتسلط الدراسة الضوء على الفوائد المحتملة للفراولة في تعزيز
الصحة
العامة، خاصة لدى كبار السن، ومع ذلك، يوصى بإجراء أبحاث إضافية لفهم تأثيرات الفراولة على نطاق أوسع، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
ما علاقة تناول البيض بأمراض القلب.. دراسة توضح
09:40 | 2025-02-05
السامرائي يؤكد على دعم المشاريع التنموية لتحسين الخدمات بالمناطق الريفية
08:59 | 2025-02-16
وعود جديدة لتحسين جودة الطاقة الكهربائية في العراق
06:27 | 2025-01-14
اهم 8 فؤائد صحية لتناول البرتقال.. هل تعرفها
11:29 | 2025-01-21
صحة القلب
الذاكرة
منوعات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انطلاق مباراة العراق والكويت ضمن تصفيات المونديال
رياضة
35.44%
14:15 | 2025-03-20
انطلاق مباراة العراق والكويت ضمن تصفيات المونديال
14:15 | 2025-03-20
14 محافظة "ستَبتل".. تتبع مسار رحلة الغيوم وامطارها في العراق خلال الـ48 ساعة القادمة
أخبار الطقس
24.21%
01:48 | 2025-03-21
14 محافظة "ستَبتل".. تتبع مسار رحلة الغيوم وامطارها في العراق خلال الـ48 ساعة القادمة
01:48 | 2025-03-21
أول تعليق لكاساس بعد مباراة اليوم
رياضة
20.43%
16:54 | 2025-03-20
أول تعليق لكاساس بعد مباراة اليوم
16:54 | 2025-03-20
تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة الكويت
رياضة
19.92%
13:00 | 2025-03-20
تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة الكويت
13:00 | 2025-03-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
قطع وريد
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-21
قطع وريد
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-21
شباب امرأة
الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-21
شباب امرأة
الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-21
العراق في دقيقة
21-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-21
العراق في دقيقة
21-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-21
حكاية لونا
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-21
حكاية لونا
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-21
سوشيل رمضان
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-21
سوشيل رمضان
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
قطع وريد
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-21
قطع وريد
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-21
شباب امرأة
الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-21
شباب امرأة
الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-21
العراق في دقيقة
21-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-21
العراق في دقيقة
21-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-21
حكاية لونا
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-21
حكاية لونا
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-21
سوشيل رمضان
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-21
سوشيل رمضان
الحلقة ٢١ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
اخترنا لك
الفيلر بين الحاجبَين خطير يسبب فقدان البصر الى الأبد... إليكم هذه المعلومات الصادمة
13:36 | 2025-03-21
لماذا لا يجب ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام؟
11:25 | 2025-03-21
الأبراج النارية والهوائية ملوك فصل الربيع!
01:00 | 2025-03-21
بعد ارتفاع الحرارة.. عصائر طبيعية لمقاومة العطش في رمضان
11:20 | 2025-03-20
طقوسه وتسميته ومعناه وتاريخه.. كل ما تريد معرفته عن عيد نوروز
10:13 | 2025-03-20
الكشف عن سر "العفاريت الحمراء" فوق جبال الهيمالايا
10:00 | 2025-03-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.