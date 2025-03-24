ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة: تألقي في عيد الفطر بإطلالة نضرة





سواء كنتِ تعانين ، التصبغات، المسام المسدودة أو الجفاف، ننصحك بتطبيق مجموعة من الأقنعة والمتوفرة مكوناتها في كل منزل من الموز والخيار والكركم وغيرها. ابدئي باستخدام هذه الوصفات قبل يومين من العيد للحصول على بشرة مشرقة وصحية.



1. قناع بياض البيض لعلاج

يُعتبر من أكثر مشاكل البشرة شيوعاً لدى النساء، وقد تتفاعل تلك المشكلة نتيجة النظام الغذائي غير المتوازن في شهر رمضان. يحتوي بياض البيض على خصائص قابضة تساعد على تقليل الالتهابات وامتصاص الزيوت الزائدة؛ ما يجعله فعالًا في تهدئة .



-المكونات:

بياض بيضتين

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، للبشرة غير الحساسة)



طريقة التحضير:

• ضعي بياض البيض في وعاء.

• أضيفي عصير الليمون والعسل، واخلطي المكونات جيداً.

• استخدمي قطعة قطن لتمريره على وجهكِ.

• اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

• اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وضعي مرطبًا مناسبًا.



2. قناع الكركم والعسل للتخلص من التصبغات

يظهر التصبغ على البشرة نتيجة آثار أو التقدم في السن أو أضرار أشعة الشمس. يتميز الكركم بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على توحيد لون البشرة، بينما يعمل العسل على ترطيبها وتغذيتها.



-المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من العسل



5 ماسكات طبيعية لبشرة ناعمة ومتألقة قبل العيد:سواء كنتِ تعانين ، التصبغات، المسام المسدودة أو الجفاف، ننصحك بتطبيق مجموعة من الأقنعة والمتوفرة مكوناتها في كل منزل من الموز والخيار والكركم وغيرها. ابدئي باستخدام هذه الوصفات قبل يومين من العيد للحصول على بشرة مشرقة وصحية.يُعتبر من أكثر مشاكل البشرة شيوعاً لدى النساء، وقد تتفاعل تلك المشكلة نتيجة النظام الغذائي غير المتوازن في شهر رمضان. يحتوي بياض البيض على خصائص قابضة تساعد على تقليل الالتهابات وامتصاص الزيوت الزائدة؛ ما يجعله فعالًا في تهدئة .-المكونات:بياض بيضتينملعقة صغيرة من العسلملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، للبشرة غير الحساسة)طريقة التحضير:• ضعي بياض البيض في وعاء.• أضيفي عصير الليمون والعسل، واخلطي المكونات جيداً.• استخدمي قطعة قطن لتمريره على وجهكِ.• اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.• اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وضعي مرطبًا مناسبًا.يظهر التصبغ على البشرة نتيجة آثار أو التقدم في السن أو أضرار أشعة الشمس. يتميز الكركم بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على توحيد لون البشرة، بينما يعمل العسل على ترطيبها وتغذيتها.-المكونات:نصف ملعقة صغيرة من الكركمملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

• ضعي الكركم في وعاء.

• أضيفي ملعقة كبيرة من العسل، واخلطي المكونات جيداً.

• ضعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

• اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وضعي مرطبًا مناسبًا.

3. ماسك الشوفان وصودا الخبز للبشرة الدهنية

يتم استخدام صودا الخبز في ماسك الشوفان للبشرة الدهنية للمساعدة في تقشير خلايا الجلد الميتة بلطف، وفتح وتنظيف المسام بعمق وامتصاص الدهون الزائدة من البشرة.



-المكونات:

ملعقتان صغيرتان من الشوفان

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة التحضير:

• امزجي المكونات مع القليل من الماء حتى تحصلي على عجينة.

• دلكي وجهكِ بلطف باستخدام المزيج.

• اتركيه حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الفاتر.



4. قناع الموز والليمون للتحكم في الزيوت للبشرة الدهنية

اذا كانت بشرتك دهنية وتبحثين عن قناع منزلي مفيد لها ننصحك بقناع الموز. يساعد الموز على تغذية البشرة وتقليل لمعانها، بينما يعمل عصير الليمون على تقليل الإفرازات الدهنية.



-المكونات:

موزة واحدة مهروسة

10 قطرات من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون



طريقة التحضير:

• اهرسي الموزة وأضيفي إليها باقي المكونات.

• ضعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة.

• اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

5. قناع الخيار وجل الصبار لترطيب البشرة الجافة

إذا كنت تعانين من البشرة الجافة بسبب عدم تناول كمية وافرة من المياه في شهر رمضان، ننصحك بهذا القناع. الخيار غني بالماء ويمنح البشرة انتعاشًا، بينما يعمل جل الصبار على تهدئة وترطيب الجلد الجاف.



-المكونات:

نصف حبة خيار مهروسة

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار

طريقة التحضير:

• امزجي الخيار مع جل الصبار حتى تحصلي على قوام متجانس.

• وزعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 30 دقيقة.

• اغسلي وجهكِ بالماء البارد.



للحصول على أفضل النتائج من هذه الماكسات احرصي على تنظيف بشرتكِ جيدًا قبل تطبيق أي ماسك، واستخدمي مرطبًا مناسبًا بعد غسله للحفاظ على نعومة وإشراقة بشرتكِ خلال العيد.