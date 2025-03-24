المنظر مرعب.. كيف سيبدو كسوف 29 مارس من الفضاء؟

سيتمكن المصورون من الأرض من التقاط هذه الظاهرة المثيرة، بينما ستقوم مجموعة من الأقمار الصناعية في بتصوير الظل الذي سيلقيه القمر على الأرض.وخلال هذه الظاهرة الفلكية، يُسقط القمر نوعين من الظلال: الظل الخارجي الأكبر والمعروف باسم "شبه الظل"، والظل المركزي الأصغر والأغمق المعروف باسم "الظل".ويحدث الكسوف الكلي يحدث عندما يسقط الظل على منطقة محدودة على الأرض، وهو ما يُعرف بمسار الكسوف الكلي، ومع ذلك، في 29 مارس، لن يحدث كسوف كلي، بل ستتأثر الأرض فقط بشبه الظل، مما سيؤدي إلى كسوف جزئي.ماذا سترى الأقمار الصناعية أثناء الكسوف؟وفي حين أن الكسوف الجزئي سيكون مرئيا من أوروبا، غرب إفريقيا، شرق كندا والشمال الشرقي للولايات المتحدة، ستُظهر الأقمار الصناعية ظلا مظلما يعبر ، يتداخل مع جانب الأرض الذي يكون في الليل، والسبب وراء ذلك هو أن ظل شبه القمر سيكون أكثر ظلمة في بعض المناطق، مثل منطقة نونافيك في بكندا، حيث سيحجب القمر 94% من الشمس عند شروقها. وفي أوروبا، سيكون الكسوف أقل وضوحا، مما يجعل من الصعب على الأقمار الصناعية إظهار الظل بوضوح.لماذا يتحرك ظل القمر من الغرب إلى الشرق؟على الرغم من أن الشمس والقمر والنجوم يظهرون وكأنهم يتحركون من الشرق إلى الغرب، فإن ظل الكسوف يتحرك دائما من الغرب إلى الشرق، والسبب في ذلك هو أن القمر يدور حول الأرض في نفس اتجاه دورانها، لكنه يسير بسرعة أكبر تصل إلى 3,700 كيلومتر في الساعة، مما يجعله يتقدم على دوران الأرض. كذلك، يزيد انحناء الأرض من سرعة حركة الظل.