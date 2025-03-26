منها موظف لشم رائحة الإبط.. اغرب 11 وظيفة في العالم

لكن هذه المهن تلعب دورا مهما في بعض المجالات، فمن تذوق طعام الحيوانات إلى العناية بالجزر النائية، قد تفاجئك هذه الوظائف وتظهر لك جانبا غير متوقع من سوق العمل.1- طعام الحيوانات الأليفةيعمل طعام الحيوانات الأليفة على تذوق عينات من أطعمة القطط والكلاب لضمان جودتها ونكهتها. وهذه الوظيفة، التي قد تبدو غير معتادة، تهدف إلى تحسين نوعية حياة الحيوانات الأليفة والتأكد من أن الطعام المتاح لها صحي ولذيذ.2- مدير جزيرة استوائيةتخيل أن تعيش على جزيرة استوائية وتدير ممتلكاتها. هذا هو عمل مدير الجزيرة، الذي يُكلف بالعناية بالبيئة الطبيعية والمحافظة على المنشآت الموجودة، وهو حلم يتحقق لمحبي العزلة والطبيعة.3- منظم الطابور المحترففي المدن المزدحمة، هناك من يفضل توظيف شخص للوقوف في الطوابير نيابة عنه، سواء لشراء تذاكر أو انتظار خدمة ما. هذه الوظيفة تتيح للأشخاص توفير الوقت بينما يحصلون على ما يريدون.4- مشاهد التلفزيون المحترفيتمثل هذا العمل في مشاهدة البرامج أو الأفلام وتقييمها، أو إعداد ملخصات للحلقات. هذه الوظيفة تساهم في تحسين المحتوى التلفزيوني وتوجيه المشاهدين نحو الأعمال الممتازة.5- مستكشف الروائحيعمل مستكشف الروائح على اختبار المنتجات المختلفة، من العطور إلى المنتجات الصناعية، للتأكد من أن روائحها مناسبة. حاسة الشم القوية ضرورية في هذه الوظيفة لضمان جودة المنتجات.وظيفة شم الإبط لتقييم فعالية مزيلات العرق6- مُصَفِّق الألعاب في الملاهيفي بعض المتنزهات الترفيهية، يُوظف شخص لتشجيع الركاب على الصراخ خلال الألعاب المثيرة لضمان تجربة ممتعة ومثيرة.7- حالب الثعابينيقوم هذا الشخص باستخلاص سموم الثعابين لاستخدامها في إنتاج الأمصال المضادة للسم. إنها وظيفة خطيرة ولكنها حيوية لإنقاذ حياة الكثيرين.8- منظم المقابريتطلب هذا العمل الاهتمام بالمقابر وتنظيم القبور لضمان أنها تظل مهيبة ومرتبة، مع ترتيب الزهور والعناية بالمساحات الخضراء.9- مراقب شواطئ الجزر البعيدةيقوم هؤلاء بمراقبة الجزر النائية والشواطئ للتأكد من عدم وجود تلوث أو أنشطة غير مرغوبة، مما يساعد في حماية البيئة الطبيعية.10- مصفف الدببة المحنطةيعمل هذا الشخص على تزيين وعرض الحيوانات المحنطة في المتاحف أو المعارض التعليمية، لضمان أن تبدو في أفضل حالاتها وتشكل تجربة تفاعلية للزوار.11- وظيفة شم رائحة الإبطوظيفة غير تقليدية وغريبة، يقوم فيها الشخص بشم الإبط لتقييم فعالية مزيلات العرق أو منتجات العناية الشخصية التي تهدف إلى تقليل رائحة العرق. الموظف في هذه الوظيفة يعمل عادة في شركات تصنيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ويتطلب منه شم رائحة إبط الأشخاص بعد استخدامهم لمنتجات معينة، لتحديد مدى فعالية المنتج في تقليل أو إزالة الروائح غير المرغوبة.تهدف هذه الوظيفة إلى تقديم ملاحظات دقيقة حول المنتجات للمساعدة في تحسينها قبل طرحها في الأسواق. على الرغم من أن الوظيفة قد تبدو غريبة، إلا أنها مهمة لضمان جودة المنتجات.