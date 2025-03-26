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منها موظف لشم رائحة الإبط.. اغرب 11 وظيفة في العالم

منوعات

2025-03-26 | 09:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
منها موظف لشم رائحة الإبط.. اغرب 11 وظيفة في العالم
473 شوهد

يطمح الكثيرون إلى العمل في مهن تقليدية مثل الطب، التعليم، أو الهندسة، لكن في مقابل هذه المهن، توجد في العالم وظائف قد تكون غريبة. وغير مألوفة لدى البعض.

لكن هذه المهن تلعب دورا مهما في بعض المجالات، فمن تذوق طعام الحيوانات إلى العناية بالجزر النائية، قد تفاجئك هذه الوظائف وتظهر لك جانبا غير متوقع من سوق العمل.

1- مختبر طعام الحيوانات الأليفة
يعمل مختبر طعام الحيوانات الأليفة على تذوق عينات من أطعمة القطط والكلاب لضمان جودتها ونكهتها. وهذه الوظيفة، التي قد تبدو غير معتادة، تهدف إلى تحسين نوعية حياة الحيوانات الأليفة والتأكد من أن الطعام المتاح لها صحي ولذيذ.

2- مدير جزيرة استوائية
تخيل أن تعيش على جزيرة استوائية وتدير ممتلكاتها. هذا هو عمل مدير الجزيرة، الذي يُكلف بالعناية بالبيئة الطبيعية والمحافظة على المنشآت الموجودة، وهو حلم يتحقق لمحبي العزلة والطبيعة.

3- منظم الطابور المحترف
في المدن المزدحمة، هناك من يفضل توظيف شخص للوقوف في الطوابير نيابة عنه، سواء لشراء تذاكر أو انتظار خدمة ما. هذه الوظيفة تتيح للأشخاص توفير الوقت بينما يحصلون على ما يريدون.

4- مشاهد التلفزيون المحترف
يتمثل هذا العمل في مشاهدة البرامج التلفزيونية أو الأفلام وتقييمها، أو إعداد ملخصات للحلقات. هذه الوظيفة تساهم في تحسين المحتوى التلفزيوني وتوجيه المشاهدين نحو الأعمال الممتازة.

5- مستكشف الروائح
يعمل مستكشف الروائح على اختبار المنتجات المختلفة، من العطور إلى المنتجات الصناعية، للتأكد من أن روائحها مناسبة. حاسة الشم القوية ضرورية في هذه الوظيفة لضمان جودة المنتجات.

وظيفة شم الإبط لتقييم فعالية مزيلات العرق


6- مُصَفِّق الألعاب في الملاهي
في بعض المتنزهات الترفيهية، يُوظف شخص لتشجيع الركاب على الصراخ خلال الألعاب المثيرة لضمان تجربة ممتعة ومثيرة.

7- حالب الثعابين
يقوم هذا الشخص باستخلاص سموم الثعابين لاستخدامها في إنتاج الأمصال المضادة للسم. إنها وظيفة خطيرة ولكنها حيوية لإنقاذ حياة الكثيرين.

8- منظم المقابر
يتطلب هذا العمل الاهتمام بالمقابر وتنظيم القبور لضمان أنها تظل مهيبة ومرتبة، مع ترتيب الزهور والعناية بالمساحات الخضراء.

9- مراقب شواطئ الجزر البعيدة
يقوم هؤلاء بمراقبة الجزر النائية والشواطئ للتأكد من عدم وجود تلوث أو أنشطة غير مرغوبة، مما يساعد في حماية البيئة الطبيعية.


10- مصفف الدببة المحنطة
يعمل هذا الشخص على تزيين وعرض الحيوانات المحنطة في المتاحف أو المعارض التعليمية، لضمان أن تبدو في أفضل حالاتها وتشكل تجربة تفاعلية للزوار.

11- وظيفة شم رائحة الإبط
وظيفة غير تقليدية وغريبة، يقوم فيها الشخص بشم الإبط لتقييم فعالية مزيلات العرق أو منتجات العناية الشخصية التي تهدف إلى تقليل رائحة العرق. الموظف في هذه الوظيفة يعمل عادة في شركات تصنيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ويتطلب منه شم رائحة إبط الأشخاص بعد استخدامهم لمنتجات معينة، لتحديد مدى فعالية المنتج في تقليل أو إزالة الروائح غير المرغوبة.
تهدف هذه الوظيفة إلى تقديم ملاحظات دقيقة حول المنتجات للمساعدة في تحسينها قبل طرحها في الأسواق. على الرغم من أن الوظيفة قد تبدو غريبة، إلا أنها مهمة لضمان جودة المنتجات.


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