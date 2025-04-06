وتُطالب الشركة الآن المستخدمين بالتوقف عن استخدام الأجهزة غير المدعومة، وإعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام والتي لا يمكنها الترقية إلى ويندوز 11.التخلص من الأجهزةبينما لا يوجد عدد محدد، يُعتقد أن عدد أجهزة الكمبيوتر غير المؤهلة يبلغ حوالي 240 مليون جهاز.ولأنه لا يمكن ترقيتها إلى نظام تشغيل مدعوم، فلن يكون هناك سوق ثانوي لهذه الأجهزة المستعملة.ووفقًا لمايكروسوفت، يجب عليك التخلص منها وإعادة تدويرها وشراء جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11، ويفضل أن يكون جهاز Copilot+، حتى لا تفوتك ميزات .مع العلم أن الموعد النهائي في 14 تشرين الأول يتضمن بعض المحاذير، إذ سيحصل المستخدمون على خيارات دعم مُوسّعة مقابل رسوم، ولكن هذا يقتصر حصريًا على 12 شهرًا فقط.وتُحذّر من أن جميع أجهزة الكمبيوتر التي سيتوقف دعمها ستكون عُرضةً لاختراق البيانات، وسرقة الهوية، وعواقب وخيمة أخرى لأنها ستكون هدفًا سهلًا للمتسللين.في السياق عينه، تطلب من المستخدمين الآن أنه عندما يحين وقت وداع جهازك القديم، تأكد من إعادة تدويره بشكل مسؤول للتقليل من التأثير البيئي.وأشارت إلى أنه يمكنك بيع الكمبيوتر القديم مقابل مبلغ لشراء جهاز كمبيوتر جديد أسرع وأكثر أمانًا يعمل بنظام ويندوز 11.تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الخيارات الوحيدة، فشركة مايكروسوفت تغفل عن ذكر إمكانية تثبيت نظام تشغيل آخر غير ويندوز للحفاظ على جهاز الكمبيوتر ليعمل لبضع سنوات أخرى.