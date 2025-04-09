أبوظبي: غرامة تصل إلى 2000 درهم في حال نشر الملابس على الشرفات

في ، يمكن أن يواجه السكان غرامات تصل إلى 2000 درهم في حال نشر الملابس على الشرفات أو الأسطح لأنّها تؤثر على المظهر العام أو ، مع تصاعد العقوبات في حالة تكرار المخالفات.

بهدف تحسين المظهر العام وضمان إزالة أي شيء قد يضر بالصحة العامة، أعلنت دائرة البلديات والنقل في عن قوانين وعقوبات لنشر الملابس على أسطح المباني والشرفات لأنّها تشوه المظهر العام، حسبما أفادت دائرة البلديات والنقل يوم الجمعة.

وقد أصدرت الدائرة بيانًا تصمّن عقوبات صارمة على الأفراد الذين ينشرون الملابس أو يضعون أي مواد أو أشياء أخرى على أسطح المباني أو الشرفات بطريقة تشوه المظهر العام أو تضر بالصحة العامة.

وتستند هذه المخالفات إلى القانون رقم 2 لعام 2012، وتهدف إلى ضمان بيئة حضرية مستدامة.

وسيتم فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم على المخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 1000 درهم للمخالفة الثانية. في حالة المخالفة الثالثة وتكرار المخالفات، ستفرض الهيئة غرامة كبيرة قدرها 2000 درهم.

ولم يتوقّف الامر عند ذلك فحسب، بل شمل البيان أنواعًا مختلفة من العقوبات للمخالفين الذين قد يشاركون في أفعال تعطل المظهر العام أو تشكل خطرًا على .

كما أعلنت السلطات مؤخرًا عن غرامات تصل إلى 4000 درهم لتعديلات واجهات المباني التجارية غير المرخصة. في الوقت نفسه، سيتم فرض غرامة تصل إلى 4000 درهم على من يتركون سيارات متسخة ومهملة في الأماكن العامة أو يتركون هيكل السيارة أو إطارها في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، سيواجه مالكو العقارات في غرامات كبيرة تصل إلى 10,000 درهم لتسييج أو إحاطة أو تغطية ممتلكاتهم بطريقة تشوه المظهر العام.

كما كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن عقوبات معدلة تنطبق على إلقاء والتخلص من أعقاب السجائر في الإمارة مع غرامة تصل إلى 4000 درهم للمخالفة المتكررة.

أمّا بالنسبة لمالكي العقارات في العاصمة، أعلنت أبوظبي عن غرامات كبيرة تصل إلى 20,000 درهم لإهمال الممتلكات التي قد تؤدي إلى تشويه مظهر المدينة أو أي ممتلكات تشكل خطرًا على السلامة العامة في العاصمة.

وعن معالجة مشكلة الازدحام في المباني، زادت السلطات من عمليات التفتيش الميدانية لفرض تدابير صارمة ضد المخالفين. كما أعلنت عن غرامات تتراوح بين 5000 درهم و500,000 درهم لمكافحة ممارسة الازدحام في المباني والشقق.