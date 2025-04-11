Oppo تكشف عن أفضل هواتفها الذكية

حصل هاتف Find X8 Ultra على هيكل مصنوع من أجود المواد، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.1/76.8/8.8) ملم، وزنه 226 غ.شاشته جاءت LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3168) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2600 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.ويعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 .ويتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 4 عدسات بدقة(50+50+50+50) ميغابيكسل، والتي جهّزت بمستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.ودعمته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6100 تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.